娛樂 最新消息

〈人物專訪〉韓國R&B靈魂雙聲SOLE狂嗑台式小點心 THAMA自爆撞臉周董

THAMA（左）和SOLE上週首度在台合體演出，展現絕佳默契。（記者胡舜翔攝）THAMA（左）和SOLE上週首度在台合體演出，展現絕佳默契。（記者胡舜翔攝）

記者鍾志均／專訪

韓國R&B靈魂雙聲SOLE、THAMA上週首度合體站上Billboard Live TAIPEI表演，兩人心情大不同；SOLE早在夏天就期待台北舞台，THAMA淡定表示︰「台灣東西太好吃，緊張感直接消失。」另外他自爆撞臉「周董」周杰倫，現場笑翻。

THAMA才來台3天，一路解鎖金門高粱、臭豆腐，被工作人員爆料「真的喝不少」；SOLE對臭豆腐有心理障礙，但對各式台灣小點心已全面淪陷。

THAMA（左）和SOLE對台灣音樂人如數家珍。（記者胡舜翔攝）THAMA（左）和SOLE對台灣音樂人如數家珍。（記者胡舜翔攝）

問到是否有欣賞的台灣音樂人時，SOLE點名9m88，直說「一聽她的聲音就被抓住」；THAMA則提到落日飛車，形容他們的音樂「很適合散步聽」，接著說「我從小就很喜歡周杰倫。」隨後摸一摸自己的鬢角，直說被很多人說過像翻版周董，一旁SOLE忍不住笑彎腰。

兩人年紀輕輕，創作實力有目共睹，SOLE透露幼稚園就愛唱歌，爸媽也是愛唱一族，「當歌手一直是我的夢想。」THAMA完全是另一種人生劇本：「就是一路走、一路做，某天發現自己站上舞台。」

