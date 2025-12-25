台八劇拚收視 民視《豆腐媽媽》溫情稱霸

曾子益（左）和曾智希合作《豆腐媽媽》，昨天慶功順便慶生。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕在串流平台與短影音強勢夾擊下，傳統台語八點檔仍是台灣電視台最穩定的基本盤。老將謝瓊煖、洪都拉斯等人領軍的民視新八點檔《豆腐媽媽》前晚接檔，以親情攻勢為主，收視3.13居冠；三立《百味人生》端出陳珮騏、大牙和林萱瑜「現代版宮鬥」接招；台視《寶島西米樂》沒有大咖助陣，卻長期維持0.9收視率，顯見「小兵立大功」。

大牙（左）在《百味人生》中遭林萱瑜算計。

（三立提供）

如今收視習慣早已改變，觀眾未必準時守在電視機前，但收視率對電視台仍具高度指標性意義，它直接牽動廣告主的投放決策。因此每回有新的八點檔播出，各家電視台向來不手軟下猛藥搶收視，畢竟這黃金時段從來沒有暖身賽。

請繼續往下閱讀...

何宜珊（左）在《寶島西米樂》和婆婆陳婉婷問題不斷。

（台視提供）

《豆腐媽媽》劇組昨吃豆花慶功，順便替12月生日的曾智希、曾子益慶生。曾智希提到開播首集搭曾子益的重機，讓她開拍初期差點就「殺青」，因當時曾子益必須急剎車救她，場面險象環生，曾子益苦笑：「用生命保護女主角。」

而《百味人生》播出精心設計的陷害，讓觀眾氣得牙癢癢，捨不得轉台，前晚收視為1.43。戲裡林萱瑜暗中將流產藥加入杯中，要讓大牙喝，未料自己誤喝含藥的水，當場腹痛出血暈倒，混亂之際，陳珮騏趁機將藥袋塞進大牙的包包，黑鍋甩得又快又準。

此外，陳婉婷在《寶島西米樂》中嫌棄媳婦何宜珊肚皮始終沒動靜，深信生子偏方，堅持要媳婦喝湯藥補身。同為人妻的何宜珊對角色心有戚戚焉，她忍不住以「過來人」身分勸世，感嘆老公真的要慎選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法