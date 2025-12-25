自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台八劇拚收視 民視《豆腐媽媽》溫情稱霸

曾子益（左）和曾智希合作《豆腐媽媽》，昨天慶功順便慶生。（民視提供）曾子益（左）和曾智希合作《豆腐媽媽》，昨天慶功順便慶生。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕在串流平台與短影音強勢夾擊下，傳統台語八點檔仍是台灣電視台最穩定的基本盤。老將謝瓊煖、洪都拉斯等人領軍的民視新八點檔《豆腐媽媽》前晚接檔，以親情攻勢為主，收視3.13居冠；三立《百味人生》端出陳珮騏、大牙和林萱瑜「現代版宮鬥」接招；台視《寶島西米樂》沒有大咖助陣，卻長期維持0.9收視率，顯見「小兵立大功」。

台八劇拚收視 民視《豆腐媽媽》溫情稱霸大牙（左）在《百味人生》中遭林萱瑜算計。
（三立提供）

如今收視習慣早已改變，觀眾未必準時守在電視機前，但收視率對電視台仍具高度指標性意義，它直接牽動廣告主的投放決策。因此每回有新的八點檔播出，各家電視台向來不手軟下猛藥搶收視，畢竟這黃金時段從來沒有暖身賽。

台八劇拚收視 民視《豆腐媽媽》溫情稱霸何宜珊（左）在《寶島西米樂》和婆婆陳婉婷問題不斷。
（台視提供）

《豆腐媽媽》劇組昨吃豆花慶功，順便替12月生日的曾智希、曾子益慶生。曾智希提到開播首集搭曾子益的重機，讓她開拍初期差點就「殺青」，因當時曾子益必須急剎車救她，場面險象環生，曾子益苦笑：「用生命保護女主角。」

而《百味人生》播出精心設計的陷害，讓觀眾氣得牙癢癢，捨不得轉台，前晚收視為1.43。戲裡林萱瑜暗中將流產藥加入杯中，要讓大牙喝，未料自己誤喝含藥的水，當場腹痛出血暈倒，混亂之際，陳珮騏趁機將藥袋塞進大牙的包包，黑鍋甩得又快又準。

此外，陳婉婷在《寶島西米樂》中嫌棄媳婦何宜珊肚皮始終沒動靜，深信生子偏方，堅持要媳婦喝湯藥補身。同為人妻的何宜珊對角色心有戚戚焉，她忍不住以「過來人」身分勸世，感嘆老公真的要慎選。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中