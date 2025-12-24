〈2025國際娛樂大事紀〉 阿湯哥封神 金秀賢崩落

湯姆克魯斯憑《不可能的任務：最終清算》火焰跳傘特技，獲金氏世界紀錄認證。（UIP提供）

記者許世穎、鍾志均、廖俐惠／專題報導

2025年即將畫下句點，今年電影、日韓及西洋大小事可真不少，TWICE、SUPER JUNIOR、GD等大咖韓星紛紛來台，全台陷入瘋狂。最震驚莫過於韓星金賽綸輕生，金秀賢捲入爭議，身敗名裂；日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，意外成為中日關係緊張的受害者之一。

《「鬼滅之刃」無限城篇第一章 猗窩座再襲》登上台灣影史日本電影票房冠軍。

（木棉花提供）

●電影票房最嚇人

鬼滅之刃全球狂賣200億 阿湯哥出任務首擒小金人

《鬼滅之刃》暌違5年推出最新劇場版，《「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房開紅盤，全球票房突破1000億日圓（約台幣200億元），該片更是以8億台幣的超狂票房，登上台灣影史日本電影票房冠軍。炭治郎、義勇聲優來台，轟動信義區，影迷動輒10刷、20刷，掀起特典搶購潮，全台陷入鬼滅熱。

「阿湯哥」湯姆克魯斯今年推出賣座系列最新作品《不可能的任務：最終清算》，也以台幣4.53億元的票房在台灣成為系列片最賣座的電影，他本人還憑片中驚人火焰跳傘特技，獲得金氏世界紀錄認證，同時也拿下人生第一座奧斯卡小金人，獲頒奧斯卡象徵終身成就獎的「主席獎」，證明不凡地位。

Coldplay在美國波士頓開唱，意外成為「抓姦現場」。（法新社）科技公司人事總監（前）和CEO在演唱會上偷情被抓包。

（翻攝自YouTube）

●演唱會場最意外

Coldplay開唱變抓姦 科技公司CEO偷吃HR現形

英國天團「酷玩」Coldplay今年7月在美國波士頓開唱時，「親吻鏡頭」意外成為「抓姦現場」，一家科技新創公司的CEO安迪拜倫，被捕捉到親密擁抱著同公司人事總監（HR）克莉絲汀卡伯特一起看演唱會，除了成為當時知名迷因，還有不少脫口秀節目都模仿、揶揄「快閃」躲鏡頭的狼狽模樣，安迪本人還因此請辭工作，工作家庭兩失意。

好萊塢傳奇影人勞勃瑞福於9月安詳辭世。

（美聯社）

●傳奇殞落最不捨

勞勃瑞福 金哈克曼相繼離世 影迷感傷

2025年有不少資深影人離世，已息影的95歲奧斯卡影帝金哈克曼於2月傳出和63歲的鋼琴家太太貝琪荒川在家中去世，令人唏噓的是，他的死因為心臟病和阿茲海默症，妻子則因為漢他病毒過世，他過世前甚至被推測不知道妻子已走。

曾於《捍衛戰士》系列飾演「冰人」的方基墨則於4月因肺炎過世，享壽65歲；好萊塢傳奇影人勞勃瑞福於9月安詳辭世，享壽89歲；相隔一個月《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓也走了，享壽79歲，都讓影迷相當感傷。

BTS今年6月全員退伍，明年有望重啟團體活動。

（翻攝自臉書）

●團體回歸最期待

BTS結束軍白期 7人合體明年回歸

「BTS」防彈少年團今年結束漫長的軍白期（服役暫離演藝圈），隨著Jimin、柾國及SUGA紛紛退伍，成員終於得以齊聚一堂，他們更宣布明年將推出團體專輯，正式回歸歌壇。短短半小時的直播，就吸引730萬次實時觀看，可見其人氣完全不受當兵影響。

金秀賢男神形象破滅，主演戲劇播出日遙遙無期。（寬寬整合行銷提供）

●形象破滅最落寞

金賽綸驟逝有隱情 重挫金秀賢戰官司

韓國「最美童星」金賽綸2月被發現在家中身亡，金賽綸遺屬緊咬金秀賢為逼死女兒的罪魁禍首，男方於3月底召開記者會否認和「未成年」的她交往，但男神形象破滅，主演的Disney+原創劇《山寨人生》播出日遙遙無期。

金秀賢（左）被爆在金賽綸初二時與她發生性關係。

（翻攝自YouTube）

金秀賢方面對金賽綸遺屬與YouTube橫豎研究所等提出名譽毀損等刑事控告，並提出約120億韓幣（約台幣2.7億元）的損害賠償民事訴訟，官司至今未落幕。

中居正廣捲入桃色醜聞，形象重挫。

（翻攝自X）

中居正廣涉性暴力 廣末涼子認罪打人

前SMAP隊長中居正廣去年12月被週刊爆出涉嫌對女性施以性暴力，形象重創，於1月23日宣布引退；日星廣末涼子4月出車禍，住院後捲入「傷害護理師」案件，事後認罪，暫停活動，至於能否重返演藝圈成為未知數。

廣末涼子認罪打人，能否重返演藝圈成為未知數。

（翻攝自X）

清新系女星永野芽郁4月遭《週刊文春》爆出「雙劈」已婚人夫田中圭、韓星金武俊，三方皆否認，不料9月又多出男神坂口健太郎曾劈腿永野，接連兩次當「小三」的永野芽郁形象二度受創，遭批「到哪都有她的戲份」。

濱崎步照常在無人場館「唱完全場」。

（大步整合行銷提供）

●天后態度最解氣

步姊上海開唱遭卡 神操作狠打臉中國

中日關係緊張，日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉辦演唱會，卻在開唱前夕突遭主辦以「不可抗力」為由強硬取消。事後濱崎步做了「天后級」反操作，照常在無人場館「唱完全場」，並在社群轉發多則台媒相關報導，打臉中國官媒「實為彩排」一說。

TWICE出道10年終於解禁，站上高雄世運主場館。（Live Nation Taiwan提供） GD成為首位登上大巨蛋開專場的韓國男星。

（讀者提供）

●韓星接力唱最狂

TWICE威風南台灣 GD SJ嗨登大巨蛋

TWICE出道10年終於解禁，子瑜首度回家鄉開唱，站上高雄世運主場館，10萬歌迷歡迎台灣女兒回家，明年也將在大巨蛋演出，門票已搶購一空。GD成為首位登上大巨蛋開專場的韓國男星，嗨翻8萬人；SJ則是首組開專場的韓團，3場完售，粉絲還出動無人機應援，創下驚人成就。

