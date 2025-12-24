自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蜜雪單飛發新歌 合體薇琪難度高

蜜雪擔任紅心字會公益大使，在寒冬中關懷長輩。（記者潘少棠攝）蜜雪擔任紅心字會公益大使，在寒冬中關懷長輩。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4、Energy等男團復出掀起回憶殺，蜜雪昨天擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」的公益大使，受訪談及「蜜雪薇琪」合體進度，坦言戰友薇琪現在多在加州生活，因為孩子年紀小，所以重心仍在家庭，短期內恐怕難有合體機會。

蜜雪單飛發行了新歌《真心的擁抱》，她表示：「這是出道以來第一次自己發單曲，有點小寂寞，以前都是跟vicky一起，還是很開心有這機會跟大家見面分享。」薇琪也有傳訊送上鼓勵。

蜜雪與老公已結婚17年，夫妻倆育有一子一女，其中女兒已經升上高中，她現在也有更多自己的時間，可以繼續衝刺演藝事業。提到天后好友ELVA將在跨年晚會復出，蜜雪開心分享：「她很努力籌備，我很期待，她準備得超棒。」透露ELVA有先讓她看了表演內容，「我覺得好好聽。」

至於有沒有關心好姐妹的感情事，蜜雪先是笑說Elva忙於工作，隨後談到：「她真的很努力準備跨年，她對音樂要求超高，超震撼的！」沒有多洩口風。

昨天蜜雪出席公益活動關懷長輩，更貼心準備了大量的禦寒用品、圍巾、羽絨背心及毛毯，要送給獨居長者，她說：「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中