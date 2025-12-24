蜜雪單飛發新歌 合體薇琪難度高

蜜雪擔任紅心字會公益大使，在寒冬中關懷長輩。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4、Energy等男團復出掀起回憶殺，蜜雪昨天擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」的公益大使，受訪談及「蜜雪薇琪」合體進度，坦言戰友薇琪現在多在加州生活，因為孩子年紀小，所以重心仍在家庭，短期內恐怕難有合體機會。

蜜雪單飛發行了新歌《真心的擁抱》，她表示：「這是出道以來第一次自己發單曲，有點小寂寞，以前都是跟vicky一起，還是很開心有這機會跟大家見面分享。」薇琪也有傳訊送上鼓勵。

蜜雪與老公已結婚17年，夫妻倆育有一子一女，其中女兒已經升上高中，她現在也有更多自己的時間，可以繼續衝刺演藝事業。提到天后好友ELVA將在跨年晚會復出，蜜雪開心分享：「她很努力籌備，我很期待，她準備得超棒。」透露ELVA有先讓她看了表演內容，「我覺得好好聽。」

至於有沒有關心好姐妹的感情事，蜜雪先是笑說Elva忙於工作，隨後談到：「她真的很努力準備跨年，她對音樂要求超高，超震撼的！」沒有多洩口風。

昨天蜜雪出席公益活動關懷長輩，更貼心準備了大量的禦寒用品、圍巾、羽絨背心及毛毯，要送給獨居長者，她說：「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」

