娛樂 最新消息

〈人物專訪〉父親像一座沉默雪山 宋柏緯盼翻轉父子情

宋柏緯直言2025年對他來說是很重要的一年，《那張照片裡的我們》、《絕勝》為他帶來很多影響。（記者潘少棠攝）宋柏緯直言2025年對他來說是很重要的一年，《那張照片裡的我們》、《絕勝》為他帶來很多影響。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

2025年對宋柏緯別具意義，電影《那張照片裡的我們》將於12月24日上映，他在12強電影《絕勝》中飾演陳傑憲也引起關注。他形容今年是「自我累積的一年」，不急著打出全壘打，「在沒有人看見時，仍願意揮出那一棒，就是做熱愛事情的意義。」

在《那》中，宋柏緯飾演叛逆、懷抱理想的弘國，與體制內的父親形成強烈對立，片中父子關係是一大看點。他坦言，看著朱德剛詮釋父親對兒子寄予厚望卻屢屢落空的情感時，讓他深受感動。戲外，宋柏緯小學時，父親就到外地工作，他形容父親是座「沉默的雪山」，肩膀扛著很多東西，又不願流露情緒，看著父親的模樣，宋柏緯脫口：「未來我當了爸爸，我不會這樣。」希望能打破上一代對情感的壓抑，讓孩子看到父母的喜怒哀樂，並攜手一同成長。

宋柏緯剛滿31歲，他回顧30歲之前過於浪漫、好高鶩遠，直到遇到《那》的弘國、《絕勝》陳傑憲才讓他調整節奏，踏實的一步步走下去。他身兼演員與音樂人，形容自己有兩種人格，將演戲所獲得的情感及視野放在音樂當中，他對於未來不設限，就算專挑小徑走，總有一天會找到屬於自己的康莊大道。

