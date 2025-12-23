與惡金句被翻 謝瓊煖呼籲別獵巫 黃尚禾聲援角頭 別把電影當元凶

吳政澔（左起）、黃尚禾、陳志強、于浩威在《豆腐媽媽》裡是帥哥擔當。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕北捷隨機攻擊事件震驚社會，謝瓊煖、黃尚禾等人昨出席民視新八點檔《豆腐媽媽》首映會，謝瓊煖曾演出台劇《我們與惡的距離》的殺人犯母親，經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花二十年去養一個殺人犯」近日備受討論，她呼籲大眾不要過度擴大事件，避免獵巫，應探討實際行動層面，「學習怎麼保護自己，或是去上急救課，在公共場合不要一直滑手機，多留意周遭狀況。」

洪都拉斯（左）、謝瓊煖搭檔演出《豆腐媽媽》。（民視提供）

另外，有網友把矛頭指向《角頭》系列電影，批評內容充斥暴力，恐帶壞社會風氣。黃尚禾曾演出《角頭》，他認為電影與現實事件應該分開來看，「電影影響人多少？或因為這樣就說某種類型不該拍，我覺得這樣對創作者其實有點不公平。」

請繼續往下閱讀...

對於近日社群大量討論的自保觀念，黃尚禾樂見其成，「我很高興看到很多人分享『第一時間要跑，不要逞英雄』，安全真的超級重要。」他也說人在當下很可能會嚇到愣住，「如果手上有東西，可以先拿來擋；真的需要反擊時，也不是去攻擊對方，而是讓他的手失去攻擊能力。」

此外，曾子益為戲學騎重機，還買了二手重機來練習，沒想到拿到駕照才3天，他就大膽載著宮美樂從桃園大溪一路騎回林口攝影棚，屢次誤按方向燈，被卡車司機搖下車窗痛罵，還在十字路口20秒的綠燈時間熄火4次，相當驚險，他老婆得知後更驚呼：「宮美樂怎麼那麼勇敢！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法