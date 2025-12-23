福原愛再婚橫濱男 江宏傑冷回祝福

福原愛（左）與江宏傑離婚4年後，向日媒《女性SEVEN》坦承今年初夏已再婚，同步曝光懷孕喜訊。（資料照，記者陳逸寬攝）

4年前爆出雙不倫 今夏登記結婚且懷孕

〔記者鍾志均／台北報導〕昔日「國民桌球少女」人生再度轉彎！37歲的福原愛與江宏傑離婚4年後，昨透過日媒《女性SEVEN》獨家發聲，丟出「再婚、懷孕」雙喜訊震撼彈。面對前妻人生新篇章，江宏傑僅以兩字冷靜回應：「祝福。」

福原愛親口證實，今夏和圈外男性完成結婚登記，該男正是4年前她爆出「雙不倫」的對象、橫濱大谷翔平（橫濱男），坦言這段關係起初並非以婚姻為前提，連自己對此發展都感到意外。

直到「新生命」悄悄報到，福原愛意識到人生正在翻頁；她說：「家人變多了，真的很開心。」卻說是首次在日本待產、生產，醫療制度與和台灣的經驗差異不小，讓她坦承內心不安，得重新適應。

回顧過往，福原愛2016年與江宏傑結婚後移居台灣，育有一子一女，婚姻卻在4年前畫下句點。熟識她的友人透露，當年身處異地的婚姻與育兒壓力，讓她長期獨自硬撐、不懂向外求助，「越努力撐，反而讓關係越來越緊繃。」

福原愛在決定斷開江宏傑後，曾短暫返日思考「是否帶家人回日本生活」，卻在那時被拍到和橫濱男私下會面，遭日媒定調「雙不倫」，輿論急速延燒。

福原愛昨首度親口澄清時間線，表示與橫濱男正式交往是2021年底，也是離婚法律關係成立後。她坦言，當時並沒有一定要結婚，是對方家人主動提議「成為真正的家人」，才認真思考再婚的可能。

對於雙喜訊震撼彈，台日網友分成兩派，有人認為「離婚都4年了，她有權重新開始」，但質疑方認為「不倫風波並非靠時間就能洗白」、「講得很感性，但當初造成的傷害都還在。」

