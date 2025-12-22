自由電子報
娛樂 最新消息

鍾潔希大馬個唱甜到爆表 帥兒伴舞老公獻花示愛

鍾潔希與兒子（右）一起表演。（星音符製作提供）鍾潔希與兒子（右）一起表演。（星音符製作提供）

〔記者陽昕翰／吉隆坡報導〕大馬歌手鍾潔希光榮返鄉，前晚在吉隆坡舉辦個唱，近年移居澳洲的她情緒激動唱到哽咽，她與台上男舞者互動親暱，充滿戲劇張力，其中有位長髮的帥氣鮮肉，其實是她領養的兒子馬傑飛，「母子倆」不時深情對望放閃。鍾潔希受訪表示，26歲的帥兒年初已經結婚，她升格當婆婆還沒有當阿嬤，期待早日有好消息。

鍾潔希開唱老公全程盯場護花。（星音符製作提供）鍾潔希開唱老公全程盯場護花。（星音符製作提供）

鍾潔希前晚在Mega Star Arena舉辦「我就是我」世界巡迴演唱會，吸引4000名粉絲力挺，演出曲目橫跨華語、馬來語、英語、日語及粵語五種語言，曲目多元。配合演出曲目，鍾潔希共更換四套造型，每套都象徵不同的舞台意境。開場的「鑽石傳奇女戰士」代表力量與勇氣；「雪花女神」融合馬來傳統元素，全身鑲嵌超過兩萬顆水晶亮鑽；「夢幻花仙子」則以1000朵大小花朵打造，象徵生命、重生與療癒力量；至於壓軸的「赤焰公主」以火紅色系呈現，令人驚豔。

鍾潔希小9歲的老公約書亞全程緊盯演唱會，除了在台下側拍，更驚喜衝上舞台獻花示愛，當兩人牽手走下舞台與粉絲近距離互動時，由於觀眾情緒高漲紛紛湧上，保全還上前維持秩序，場面熱烈。

鍾潔希感動到差點落淚，感性表示：「感恩大家一路以來的支持，讓我能夠持續走在歌唱的道路上，這份盛情我會永遠珍藏在心中。」

鍾潔希受訪坦言與老公已經結婚登記20年，至今仍未補辦婚禮，本來第一次要辦婚禮碰上疫情攪局，第二次籌備時又遇到公公過世，希望等婆婆心情平復後再來做安排。

談到夫妻相處之道，鍾潔希笑說老公對她十分包容，兩人平時幾乎形影不離，感情甜蜜。至於另一半最貼心的舉動，她笑說：「會幫我按摩吧，以前有特別為了我去學。」此外，鍾潔希預告下月就要到台灣宣傳，已經7年沒來台的她，對於美食念念不忘，直呼「有全世界最好吃的潤餅」，最愛的還有木瓜牛奶跟芒果冰，演唱會有望在台北登場。

點圖放大body

