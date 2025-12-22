自由電子報
娛樂

北捷事件巧合《與惡》 温昇豪嘆痛心 Emma轉大人口罩吻曾向鎮

北捷事件巧合《與惡》 温昇豪嘆痛心 Emma轉大人口罩吻曾向鎮曾向鎮（左起）、Emma和温昇豪在活動上分享拍《整形過後》心情。
（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕北捷中山站商圈19日爆隨機攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。温昇豪昨恰巧在中山站附近的光點台北出席羅慧夫顱顏基金會公益活動，距離事發地點近，加上他曾在台劇《我們與惡的距離》裡，飾演在無差別攻擊中失去孩子的受害者家屬，對北捷事件感嘆：「非常痛心。」

這回北捷隨機攻擊事件的兇嫌張文墜樓身亡，他與家人關係疏離，引發網友對於「原生家庭責任」的激烈辯論，也讓《與惡》中經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」再度被掀出。

温昇豪認為台灣治安雖然好，但民眾平日仍須有警戒心，要「眼觀四面、耳聽八方，稍微注意一下周遭事物。」而小禎、李進良18歲女兒Emma平時常和朋友到中山站逛街，事發後，家人叮嚀她盡量不要出門、走路時不要滑手機。

Emma前晚在新劇《整形過後》首度登場，她提到和媽媽小禎一起追劇時，戲裡和曾向鎮的「口罩吻」惹來小禎超大反應，認為女兒「轉大人」，Emma先虧媽媽的嬌嗔是「少女系發情」，後來發現自己口誤，緊急改「少女系歡呼」。

談到接吻，小禎也是不遑多讓，她生日和小7歲的廚師男友Alan激吻畫面讓許多人看了少女心噴發，問Emma有沒有看到這件事？她尷尬說：「看過很多次了，習以為常。」解釋母女倆的關係本來就是會互相分享心事。

