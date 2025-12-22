《人物專訪》陳守恩撕選秀戰將標籤 重返歌壇 認吳宗憲給三不禁令

陳守恩順利通過吳宗憲的考驗，回到舞台延續音樂夢。（記者潘少棠攝）

記者張釔泠／專訪

吳宗憲鼓勵陳守恩向「紅髮艾德」看齊。（記者潘少棠攝）

出身自選秀節目《我要當歌手》的陳守恩，曾經不顧教授爸媽的期待，熱血的在街頭駐唱4年，後來因被現實重擊，一度辦了「告別演唱會」揮別粉絲，轉行到幕後教唱、接製作案，沒想到反而受到「綜藝天王」吳宗憲的鼓勵，為他發行單曲《跌》，再度重拾最愛的歌手身分。

陳守恩原本在美國的大學攻讀戲劇，後來回到輔大改念廣告，陸續參加過《我要當歌手》、《聲林之王》等比賽，成績都很亮眼，也收穫了一群粉絲，他坦承自己很會比賽、很懂得抓住評審的心，但是還是想要撕掉「選秀戰將」的標籤，讓大家聽到自己的音樂，「我想要那種死了也可以在葬禮上播的作品，謝謝憲哥讓我有這個機會可以自己說話。」

他透露吳宗憲對他的考察期很長，兩年前有長達7、8個月，每個週末都帶他一起去中國演出，藉此觀察他是否真的有走上舞台的潛力，「他說讓他感動三次， 就會讓我發歌。」後來如願通過考驗，吳宗憲「開綠燈」同意他開始籌備新專輯，陳守恩對此很自豪：「沒想到我可以感動一個60多歲、經過大風大浪的男人。」

吳宗憲希望他以紅髮艾德為目標，他聽了之後宛如打了強心針，「紅髮愛德也曾經是街頭藝人，後來才被天后發掘，他真的是我最大的偶像，爆紅前的所有歌曲我都會唱 ，他就是『街頭之神』。」期許自己也能將駐唱時的經歷轉化成創作養分。

提起簽入公司後是否有「禁愛令」，他則笑說吳宗憲只在意「三不」：「不要做壞事、不要去玷汙女孩、不能碰毒品」，打趣吳宗憲對女生嚴格，對男生比較自由，不要違法就好。

