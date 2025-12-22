自由電子報
娛樂 最新消息

范怡文首赴美開唱 下台秒變孫女傻瓜

62歲的范怡文體態外貌看起來超凍齡，透露平常會到健身房進行重訓。（翰森娛樂提供）62歲的范怡文體態外貌看起來超凍齡，透露平常會到健身房進行重訓。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕范怡文日前飛往洛杉磯，參加慈善基金會舉辦的歲末饗宴，這趟美國行是她首次在當地公開演出，今年升格當奶奶的她，心心念念要探望可愛的小孫女，自認以前不太會抱小孩的她，徹底變身「孫女傻瓜」，每天抱著捨不得放手。

范怡文（中）與秦祥林夫婦相見歡。（翰森娛樂提供）范怡文（中）與秦祥林夫婦相見歡。（翰森娛樂提供）

范怡文開心表示，這是一趟充滿愛與回憶的旅程，她在活動上特地準備了招牌歌曲《這些日子以來》，還選唱《Suddenly》、《女人花》及木匠兄妹的組曲，深情的歌聲讓台下觀眾聽得陶醉。

范怡文（左）難得放飛自我，與正妹女兒大啖美食。（翰森娛樂提供）范怡文（左）難得放飛自我，與正妹女兒大啖美食。（翰森娛樂提供）

晚宴上，旅居美國的一代小生秦祥林也與夫人驚喜現身。范怡文透露，與秦祥林夫婦相識多年，「他們11月22日才在台北大巨蛋聽完7個半小時的民歌演唱會，沒想到現在又在洛杉磯慈善晚宴相聚。」這份跨越太平洋的緣分讓她備感親切。

范怡文飛美國洛杉磯參與慈善演出。（翰森娛樂提供）范怡文飛美國洛杉磯參與慈善演出。（翰森娛樂提供）

除了演出工作，這趟旅程也讓范怡文享受到了難得的天倫之樂，回想多年前曾在洛杉磯陪讀，如今換成女兒開車載她重遊舊地。

心情大好的范怡文完全不忌口，漢堡、醬蟹吃得超滿足，還趁感恩節折扣大買特買，又多帶了一個皮箱回到台灣。62歲的她看來超級凍齡，羞認回到台灣的第一件事，就是衝到健身房重訓「還債」，非常自律。

