娛樂 最新消息

《藝人悼北捷連續攻擊受害者》賈永婕籲相信政府維安 吳宗憲嘆教育出問題 杜汶澤捐餐廳一日收益

賈永婕發聲相信政府維安。（資料照，記者潘少棠攝）賈永婕發聲相信政府維安。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎、蕭方綺／台北報導〕北捷連續攻擊事件造成4人死亡、多人受傷，震撼全台。事件後引發社會不安，有不少人開始喊話「跨年別出門」，吳宗憲嘆台灣社會需要更多的互相關懷，101董事長賈永婕則堅定表示相信政府維安，也呼籲應更理性、冷靜看待事件。

吳宗憲嘆社會需要更多愛與關懷。（資料照，記者陳奕全攝）吳宗憲嘆社會需要更多愛與關懷。（資料照，記者陳奕全攝）

吳宗憲感嘆，現代人可能被生存壓力壓得喘不過氣，社會需要有更多愛與包容。隨後也嚴肅直呼：「從捷運殺到百貨公司，我們日常生活安全的場域，已經不再是昔日的光景，教育才是最重大的問題！」

面對部分民眾憂心安全、不敢出門跨年，賈永婕相信政府的維安能力，表示跨年活動將如期呈現。她也呼籲社會大眾不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位妥善處理，保持冷靜本身就是守護社會安全的一種方式。

杜汶澤昨決定捐出一日餐廳完整收益，獻給北捷英勇男子的家屬。（資料照，記者陳奕全攝）杜汶澤昨決定捐出一日餐廳完整收益，獻給北捷英勇男子的家屬。（資料照，記者陳奕全攝）

此次事件中，57歲余姓男子挺身而出試圖制止兇嫌，不幸身亡，杜汶澤昨決定捐出一日餐廳完整收益，獻給這位英勇男子的家屬。他也感慨提到，「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執著，改變世界由改變自己的心開始。」

包括Lulu、畢書盡、告五人、蔡詩芸、Ella、吳青峰等多位藝人也陸續發聲，為受害者集氣，向逝者致上哀悼。

