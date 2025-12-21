宇宙人攻蛋2.0「宇宙環狀飛碟」炫爆 李心潔驚喜上台

宇宙人主唱小玉要歌迷忘記這一年發生的壞事。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳樂團宇宙人昨晚再次登上台北小巨蛋，舉辦「α：回到未來1986 演唱會」，內容升級成2.0版，並邀請影后李心潔當嘉賓合唱，沒想到出現主唱小玉、吉他手阿奎還有貝斯手方Q向李心潔爭寵場面，笑翻全場。

宇宙人小巨蛋演唱會內容再升級，歌迷看得開心。圖為吉他手阿奎（左）和貝斯手方Q。（記者胡舜翔攝）

演唱會變告白大會 3帥爭寵各出奇招

演唱會現場打造長達百公尺的全透屏沉浸式巨型LED螢幕，以及充滿未來感的「宇宙環狀飛碟」舞台，演唱《愛錯》前，小玉介紹李心潔出場，合唱完李心潔好奇雙方沒有交集，怎麼會想找她當嘉賓？小玉直接爆料：「因為阿奎喜歡妳很久了！」

演唱會打造長達百公尺的全透屏沉浸式巨型LED螢幕，以及「宇宙環狀飛碟」舞台。（記者胡舜翔攝）

李心潔的出現，也讓宇宙人產生「心結」，小玉笑說：「我們都很喜歡妳，妳站在我跟阿奎中間，是不是代表我們之間有『心潔』？」結果方Q也想要有「心潔」，李心潔笑說：「今天是表白大會嗎？」李心潔也誇宇宙人：「非常喜歡你們的音樂，很溫暖，療癒，很帥。」小玉開心說：「被妳說帥很爽！」

宇宙人邀請李心潔當嘉賓合唱。（記者胡舜翔攝）

小玉說一直很想和李心潔合唱《裙擺搖搖》，李心潔則說唱這首歌不能少了裙子，於是當場請人拿出一條碎花長裙要小玉穿上，小玉問好看嗎，李心潔則說：「很帥呀！」小玉滿意說：「很時尚，我很滿足了。」除了圓夢合唱《裙擺搖搖》，宇宙人也再次和李心潔合唱《謝謝你的愛》，還重新改編融入《如果我們還在一起》。

小玉（左二）穿上碎花長裙，圓夢和女神合唱《裙擺搖搖》。（記者胡舜翔攝）

聞北捷隨機傷人 小玉共勉忘記壞事

昨唱完《那你呢》，小玉對上萬歌迷說：「今天小巨蛋是巨大的時光機，需要能量，你們就是電池。」這一年來社會上發生不少不開心的事，尤其前晚才發生北捷隨機傷人事件，昨小巨蛋外還有警察持長槍加強維安，小玉對歌迷說：「忘記這一年發生的壞事，心有點累也沒關係，把思緒交給宇宙人，沉浸在這片海。」另外宇宙人也翻唱梁靜茹的《彩虹》，歌迷大讚好聽。

