自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

壯壯讀尼采 苦難是最好禮物

壯壯推薦讀者看《超譯尼采》，從書中找到力量、勇敢突破舒適圈。（壯壯提供）壯壯推薦讀者看《超譯尼采》，從書中找到力量、勇敢突破舒適圈。（壯壯提供）

球場女神應援人生 藉閱讀走出舒適圈

記者林欣穎／專訪

壯壯推薦讀者看《超譯尼采》，從書中找到力量、勇敢突破舒適圈。（壯壯提供）壯壯推薦讀者看《超譯尼采》，從書中找到力量、勇敢突破舒適圈。（壯壯提供）

啦啦隊女神壯壯在球場已有12年經歷，待過中信象及樂天桃猿，目前是樂天桃猿啦啦隊團長的她，還成為首位赴韓擔任足球隊應援的「台援」，即使工作忙碌她還是會撥出瑣碎時間閱讀，她提到自己很喜歡作家尼采，推薦翻譯著作《超譯尼采》，直呼看完後覺得有很多深意在裏頭、讓她心靈得以昇華。

壯壯平常就有閱讀習慣，最喜歡看的是心靈類書籍。（壯壯提供）壯壯平常就有閱讀習慣，最喜歡看的是心靈類書籍。（壯壯提供）

遇挫折低潮 尼采語錄如明燈

壯壯所推薦的《超譯尼采》共有兩冊，原書德文版的書名為《尼采的世故智慧》，書籍主要收錄尼采的語錄，壯壯提到自己只要在工作上遇到挫折、有瓶頸突破不了的時候，這本書都會給她一點力量，讓她更有動力離開舒適圈，壯壯也說這本書很適合所有年齡的人看，「在不同的年紀閱讀會有不一樣的想法產生，可以一看再看，很推薦給想提升自己心靈的讀者。」

壯壯平常就有閱讀習慣，最喜歡看的是人生、心靈類書籍，她分享書中最喜歡的段落：「人生不如意十之八九，不可能永遠都是喜劇，不要怨嘆自己的命運悲苦，而要尊敬帶來各種磨難的人生。」、「所以苦難是人生送你的一件禮物，促使你的精神、心靈、生命力越來越強韌。」

壯壯台韓兩地都有應援。（壯壯提供）壯壯台韓兩地都有應援。（壯壯提供）

表演找靈感 愛看奇幻推理書籍

她還提到自己以前也很喜歡看奇幻、推理的書籍，像是《哈利波利》、《福爾摩斯》或《龍紋身的女孩》等，「會被故事吸引進去！太想破案了，會想知道主嫌。」她也說看書和看電視最不一樣的，是閱讀能夠培養建構自己的腦內畫面，啟發更多想像力，「像我們表演者要有很多靈感，才能帶給觀眾新意，這些創作類型的東西都要自己去開發，有時候也都會從書籍裡找靈感。」

去年加盟南韓職業足球隊的壯壯，是台灣首位啦啦隊外援成員，談及在韓國應援半年多的心得，她直呼是很不一樣的工作體驗，「之前旅遊只能了解到當地的生活型態，現在則是掌握了他們的職場文化。」至於韓國的前後輩制是否很嚴重？壯壯表示因為是以「外援」身分加入，資歷來說算前輩，「好險我是被邀請過去的，如果我是應徵就會變成學妹，那其他女孩看待我的方式可能就會不一樣。」

熱愛球場的壯壯也說自己把每一年應援都當成做後一年，「每一年都會說太累，我真的是阿姨了，但球場的氣氛一直都很棒，在那裡感到非常的快樂。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中