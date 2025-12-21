壯壯讀尼采 苦難是最好禮物

壯壯推薦讀者看《超譯尼采》，從書中找到力量、勇敢突破舒適圈。（壯壯提供）

球場女神應援人生 藉閱讀走出舒適圈

記者林欣穎／專訪

啦啦隊女神壯壯在球場已有12年經歷，待過中信象及樂天桃猿，目前是樂天桃猿啦啦隊團長的她，還成為首位赴韓擔任足球隊應援的「台援」，即使工作忙碌她還是會撥出瑣碎時間閱讀，她提到自己很喜歡作家尼采，推薦翻譯著作《超譯尼采》，直呼看完後覺得有很多深意在裏頭、讓她心靈得以昇華。

壯壯平常就有閱讀習慣，最喜歡看的是心靈類書籍。（壯壯提供）

遇挫折低潮 尼采語錄如明燈

壯壯所推薦的《超譯尼采》共有兩冊，原書德文版的書名為《尼采的世故智慧》，書籍主要收錄尼采的語錄，壯壯提到自己只要在工作上遇到挫折、有瓶頸突破不了的時候，這本書都會給她一點力量，讓她更有動力離開舒適圈，壯壯也說這本書很適合所有年齡的人看，「在不同的年紀閱讀會有不一樣的想法產生，可以一看再看，很推薦給想提升自己心靈的讀者。」

壯壯平常就有閱讀習慣，最喜歡看的是人生、心靈類書籍，她分享書中最喜歡的段落：「人生不如意十之八九，不可能永遠都是喜劇，不要怨嘆自己的命運悲苦，而要尊敬帶來各種磨難的人生。」、「所以苦難是人生送你的一件禮物，促使你的精神、心靈、生命力越來越強韌。」

壯壯台韓兩地都有應援。（壯壯提供）

表演找靈感 愛看奇幻推理書籍

她還提到自己以前也很喜歡看奇幻、推理的書籍，像是《哈利波利》、《福爾摩斯》或《龍紋身的女孩》等，「會被故事吸引進去！太想破案了，會想知道主嫌。」她也說看書和看電視最不一樣的，是閱讀能夠培養建構自己的腦內畫面，啟發更多想像力，「像我們表演者要有很多靈感，才能帶給觀眾新意，這些創作類型的東西都要自己去開發，有時候也都會從書籍裡找靈感。」

去年加盟南韓職業足球隊的壯壯，是台灣首位啦啦隊外援成員，談及在韓國應援半年多的心得，她直呼是很不一樣的工作體驗，「之前旅遊只能了解到當地的生活型態，現在則是掌握了他們的職場文化。」至於韓國的前後輩制是否很嚴重？壯壯表示因為是以「外援」身分加入，資歷來說算前輩，「好險我是被邀請過去的，如果我是應徵就會變成學妹，那其他女孩看待我的方式可能就會不一樣。」

熱愛球場的壯壯也說自己把每一年應援都當成做後一年，「每一年都會說太累，我真的是阿姨了，但球場的氣氛一直都很棒，在那裡感到非常的快樂。」

