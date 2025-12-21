（胡如虹和她的藝人朋友們）太保永遠50歲 綠葉演成主角

太保演藝人生有如倒吃甘蔗，70歲才演男主角 。

文、攝影／胡如虹

太保走到哪裡，人家見到他，都很會自然的叫他一聲「保哥」。

這一聲「保哥」是尊稱，代表了保哥的演藝資歷。他從18歲進香港演藝圈跟著午馬拍電影當場記開始，入行都超過50年，已經有半個世紀了。

太保榮獲紐約亞洲電影節終身成就獎。（翻攝自IG）

詮釋配角 入木三分

演了半個世紀的戲，保哥演的都是配角，從小混混、跟班、漢奸、師爺到爸爸，從成龍《警察故事》的線人「蛇仔春」、《公僕》中被李修賢提拔的道友成，《運轉手之戀》那個四處跟人抱怨兒子不結婚的爸爸，還有《金手指》的財團大佬松哥，每個角色演來都有血有肉，入木三分。

太保（右）年近70第一次演男主角，就以同志電影《叔·叔》獲得香港電影金像獎最佳男主角。（采昌提供）

年近70演男主 倒吃甘蔗摘影帝

而且誰也沒有想到保哥年近70第一次演男主角，就以同志電影《叔·叔》獲得香港電影金像獎最佳男主角，去年還飛去美國風光的領紐約亞洲電影節亞洲之星終身成就獎。人生有如倒吃甘蔗，越老越吃香。

不過對於電影這個很多人夢寐以求的行業，保哥卻用「電影是偏門來的」來形容。

保哥說他從場記開始做起，中港台的電影都拍過，太了解電影了，別人眼中的電影是藝術，他親身體驗的結論卻是電影是很偏門的行業，演員、劇本什麼時候出手？要拍哪一種電影，是喜劇？還是驚悚片？有太多狀況了，必須要天時地利人和才有機會成功。因為偏門難預料，保哥待在電影圈一直以平常心看待，用作品來累積。

太保數十年來都保持精瘦的好身材。

演藝半世紀 不輕言退休

「我現在拍戲碰到的大老闆、大導演都說：『保哥，我都是看你的電影長大的。你的電影都很經典、好看！』」保哥笑稱很多看他電影長大的大老闆其實年紀都不比他小， 每次聽人家這麼說，他只好心想「好吧！就這樣！」但還是忍不住說：「我是不理什麼年齡的，我的年齡永遠50歲，沒有退休的時候。」

不輕言退休，永遠50歲的保哥，體態維持得很好，幾十年來都一樣精瘦。他說年輕的時候工作太累了，跟洪金寶、成龍拍的電影都是動作片，一進片場精神就繃住，習慣了保持最好的狀況。而這些年他觀察到人的心態很重要，每天愁苦的人老得比較快，想不老就要讓自己保持心情愉快。

受周潤發（右）影響，太保現在也每天跑步運動。（翻攝自IG）

發哥揪保哥 跑步跑出第二人生

保哥的養生之道很簡單，除了保持心情愉快，近年來還多一項跑步運動。

他說跟「發哥」周潤發拍電影《唐探1900》時，常跟發哥一起吃飯、聊天。發哥叫他每天一定要跑步運動，他跟發哥說：「我以前運動量很大了！」沒想到發哥堵了他一句：「不一樣，你現在老了，一定要跑步運動。」他嘴巴疑惑的說：「是嗎？」但發哥約他「明天早上跑步喔！」他還是接招，每天早起跟發哥去跑步。

保哥剛開始跟發哥去跑步，根本跟不上發哥的速度，跑得很辛苦。後來不但跑出了心得，也養成跑步習慣， 就算遇到下雨天，也會改成在家裡做超慢跑運動。他說跑步之後，他的身體跟精神都變好了，叮嚀我：「每天一定要跑步運動，如果妳沒有空出去跑，可以在家裡超慢跑」，還很認真的示範跑給我看。教我跑步不能用口呼吸，一定要閉著嘴巴，用鼻子呼吸，這樣吸氣才能下到丹田。

發哥跟保哥兩位影帝都愛跑步，用跑步運動保持最佳的體能狀況，延續演藝生命。不如我們也一起加入跑步的行列吧！跑出健康的美麗人生！

