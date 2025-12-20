週末綜藝開麥大戰 胡瓜下海扮貓王 白冰冰打幼齒牌 康康歌中劇嗨唱

白冰冰（右）與陽帆（左起）主持《超級冰冰Show》邀秀蘭瑪雅、柯以敏上節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕週六黃金八點綜藝戰火持續延燒，胡瓜、白冰冰、康康三強鼎立正面對決，上週由白冰冰《超級冰冰Show》搶下收視冠軍，本週戰況再升溫，各家卯足全力拚收視，胡瓜不只主持，更「撩下去」下海扮貓王開唱。

胡瓜在《週末最強大》換上華麗全黑造型致敬西洋傳奇「貓王」。（華視提供）

胡瓜《週末最強大》端出星光熠熠陣容，集結老中青三代歌手同台，邀來「一代女皇」金佩姍、沈文程、賴慧如、舒子晨、林俊逸與女團AKB48 Team TP，歌舞連發氣勢驚人。

節目單元火力全開，包含「現代包青天」、「瓜瓜夜總會」及外景料理實境秀「胡蘭歐出任務」，其中，胡瓜更換上全黑造型致敬貓王，反差演唱台語經典《心事誰人知》，違和感十足笑翻全場，王彩樺甚至衝上台「丟拖鞋」抗議，綜藝效果爆棚。

白冰冰《超級冰冰Show》則打出「幼齒牌」，安排Give me five少女隊與小小唱將吸睛，更邀久未露面的馬來西亞女星柯以敏與秀蘭瑪雅合唱爵士版《家後》，實力派嗓音震撼全場。向來以犀利著稱的柯以敏，被小小唱將「周氏兄弟」歌聲融化，直呼「大人被污染太久了」，陽帆立刻自嘲「那我真的很髒」，笑聲不斷。

康康《綜藝一級棒》同樣不手軟，邀來孫協志助陣，歌中劇一路嗨唱，陳孟賢、陳隨意聯手帶動氣氛，全員合唱《歡喜就好》，毫無冷場。三台各出奇招全「開麥大唱」，週六綜藝戰炒得火熱，就看哪一台先唱入觀眾的心。

