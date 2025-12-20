自由電子報
娛樂 最新消息

立威廉罹癌最不捨10歲女兒 手寫遺囑規劃遺產

立威廉大病痊癒後，模樣看來相當硬朗。（記者胡舜翔攝）立威廉大病痊癒後，模樣看來相當硬朗。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕49歲立威廉曾演過偶像劇《綠光森林》、《天國的嫁衣》，7月底得知罹患甲狀腺癌二期，經過兩次開刀、放射線治療，如今已痊癒，近期他陪老婆回台探親，昨天是他自2017年後再度在台公開受訪，模樣看來依舊硬朗帥氣。由於術後需經5年追蹤期，加上他肺部檢查出結節，目前只要每3個月定期檢查即可，其他項目都很正常，他爽朗表示：「我現在很健康，大家不要來可憐我。」

立威廉鎖骨有8公分傷疤。（記者胡舜翔攝）立威廉鎖骨有8公分傷疤。（記者胡舜翔攝）

手術一度切到乳糜管 抗癌治療瘦3公斤

180公分的他因開刀瘦了3公斤，也秀出鎖骨8公分開刀傷疤。他一得知罹癌，醫生曾說「最嚴重的話，可能只剩10年壽命」，讓他聽了之後腦子一團亂，第一個想到的是10歲女兒Harper：「再過10年，我都還沒60歲，是不是沒辦法看女兒長大？她還沒20歲我就不在怎麼辦？」

但他立刻理性回歸，第二個反應是「不管發生什麼事，要好好安排未來」，立刻著手規劃遺產分配，還手寫4頁遺囑給媽媽與太太，詳細交代未來規劃。

立威廉手術經過也沒有太順利，第一次手術時不小心切到乳糜管，當時任何有油脂的東西都不能吃，他幽幽說：「本來家裡大小事情都是我來處理，術後那幾個月需要家人照顧，覺得自己變成殘廢的人。」好在他為自己打氣：「早點康復，就能跟女兒一起去12月北海道滑雪行程。」

大病過後減少工作 珍惜親友相處時光

經歷治療後，醫生跟他說：「你的甲狀腺癌已經百分之百治療好，但這也不是代表身體痊癒，要注意休息、飲食，並追蹤5年。」大病一場後，他最大體悟是人生觀改變，他說自己再也不想浪費時間在不重要的事物上，會更加把握時間跟親友相處，還減少工作。

此外，他這回在新加坡治療費用高達400萬，他從小就懂的保險的重要，12歲媽媽替他買了第一張保單後，他開始工作就自己負擔保費，一年要繳10萬元保費，因此這次開刀理賠，只需要5到10％自費即可。

