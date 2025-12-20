阿湯哥挖掘者展現十足喜感魅力 導演阿利安卓直言將再度驚豔全世界

湯姆克魯斯在新片《挖掘者》又有突破的扮相。

（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯與《神鬼獵人》奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖合作新片昨曝光首支前導片段，同時公開片名為《挖掘者》。阿湯哥在預告中手持鐵鏟、肢體舞動，突破性扮相從室內一路跳到風景明媚的船塢，僅以兩個鏡頭便展現出他喜感十足的表演魅力。

湯姆克魯斯（左）先前曝光和阿利安卓崗札雷伊納利圖合作的首張照片。（華納兄弟提供）

預告提及該片為「年度最狂災難喜劇」，故事圍繞著一位世上最有權勢的人物，在自己引發的災難即將摧毀一切之前，展開一場瘋狂行動，試圖證明自己是人類的救世主。

導演阿利安卓日前接受訪問時也直言：「阿湯哥在新片中的表現，絕對能再度驚豔全世界！」他形容，阿湯哥每天都能把他逗笑，「和湯姆合作時，我發現了他前所未見的表演幅度，這對我來說是導演生涯中從未有過的經驗。我真的他X的佩服，也非常開心！」

阿利安卓接受《好萊塢報導者》訪問時也補充，新片既可怕、又好笑，也很美，「我知道喜劇並不是大家對我或湯姆的既定期待，拍這部電影對我來說其實相當恐怖，但我不喜歡重複自己，每一部電影都應該讓你感到一點害怕。」《挖掘者》預計2026年9月30日在台上映。

