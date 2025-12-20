自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿湯哥挖掘者展現十足喜感魅力 導演阿利安卓直言將再度驚豔全世界

阿湯哥挖掘者展現十足喜感魅力 導演阿利安卓直言將再度驚豔全世界湯姆克魯斯在新片《挖掘者》又有突破的扮相。
（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯與《神鬼獵人》奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖合作新片昨曝光首支前導片段，同時公開片名為《挖掘者》。阿湯哥在預告中手持鐵鏟、肢體舞動，突破性扮相從室內一路跳到風景明媚的船塢，僅以兩個鏡頭便展現出他喜感十足的表演魅力。

湯姆克魯斯（左）先前曝光和阿利安卓崗札雷伊納利圖合作的首張照片。（華納兄弟提供）湯姆克魯斯（左）先前曝光和阿利安卓崗札雷伊納利圖合作的首張照片。（華納兄弟提供）

預告提及該片為「年度最狂災難喜劇」，故事圍繞著一位世上最有權勢的人物，在自己引發的災難即將摧毀一切之前，展開一場瘋狂行動，試圖證明自己是人類的救世主。

導演阿利安卓日前接受訪問時也直言：「阿湯哥在新片中的表現，絕對能再度驚豔全世界！」他形容，阿湯哥每天都能把他逗笑，「和湯姆合作時，我發現了他前所未見的表演幅度，這對我來說是導演生涯中從未有過的經驗。我真的他X的佩服，也非常開心！」

阿利安卓接受《好萊塢報導者》訪問時也補充，新片既可怕、又好笑，也很美，「我知道喜劇並不是大家對我或湯姆的既定期待，拍這部電影對我來說其實相當恐怖，但我不喜歡重複自己，每一部電影都應該讓你感到一點害怕。」《挖掘者》預計2026年9月30日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中