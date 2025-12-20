張吉安爆范冰冰拍地母 連鼻涕都能控制-影后上下班都是面膜臉

白潤音（左起）、導演張吉安、許恩怡一同出席《地母》記者會，分享拍攝點滴。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕范冰冰勇奪金馬影后的《地母》昨舉辦記者會，導演張吉安攜片中飾演范冰冰兒女的白潤音、許恩怡一同出席。張吉安大讚范冰冰哭戲連鼻涕濃稠都能控制，甚至喊「卡」時鼻涕還掛著；更搞笑的是，張吉安爸媽一度以為他要合作的對象是白冰冰，讓人沒到場的范冰冰仍是話題焦點。

張吉安笑爆范冰冰演哭戲連鼻涕都能控制。

（記者陳奕全攝）

帶范冰冰回家學畫符 媽媽誤當白冰冰

張吉安透露，金馬獎隔天他又和范冰冰通了超過一小時的電話，她透露手機幾乎被祝賀訊息塞爆，「她說回了超過七百則訊息，很多多年未聯絡的演員朋友、甚至一線大咖都替她感到開心。」她更主動提及未來再度合作的可能，笑稱張吉安是她的「幸運之神」，只要題材合適，隨時願意再攜手。

請繼續往下閱讀...

許恩怡也形容范冰冰對工作極度投入，且與各部門溝通順暢，「她每天都是最早到、最晚收工的人。」張吉安則在一旁笑補充：「她是敷著面膜來片場，也敷著面膜下班。」許恩怡也透露，即使拍到深夜，范冰冰依然精神滿滿，幾乎沒看過她狀態不到滿分的時候，甚至笑說：「她一下車就開始敷黑面膜，早上黑的、晚上白的。」

有趣的是，張吉安還分享當初帶范冰冰回家跟父親學畫符、解降，沒想到母親一見到她竟脫口而出：「原來你就是那個白冰冰！」讓范冰冰當場愣住。張吉安笑說，母親平時常看台灣綜藝，甚至買過白冰冰的傳記，對本尊范冰冰反而不熟悉。《地母》已在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法