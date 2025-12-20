自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張吉安爆范冰冰拍地母 連鼻涕都能控制-影后上下班都是面膜臉

白潤音（左起）、導演張吉安、許恩怡一同出席《地母》記者會，分享拍攝點滴。（記者陳奕全攝）白潤音（左起）、導演張吉安、許恩怡一同出席《地母》記者會，分享拍攝點滴。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕范冰冰勇奪金馬影后的《地母》昨舉辦記者會，導演張吉安攜片中飾演范冰冰兒女的白潤音、許恩怡一同出席。張吉安大讚范冰冰哭戲連鼻涕濃稠都能控制，甚至喊「卡」時鼻涕還掛著；更搞笑的是，張吉安爸媽一度以為他要合作的對象是白冰冰，讓人沒到場的范冰冰仍是話題焦點。

張吉安爆范冰冰拍地母 連鼻涕都能控制-影后上下班都是面膜臉張吉安笑爆范冰冰演哭戲連鼻涕都能控制。
（記者陳奕全攝）

帶范冰冰回家學畫符 媽媽誤當白冰冰

張吉安透露，金馬獎隔天他又和范冰冰通了超過一小時的電話，她透露手機幾乎被祝賀訊息塞爆，「她說回了超過七百則訊息，很多多年未聯絡的演員朋友、甚至一線大咖都替她感到開心。」她更主動提及未來再度合作的可能，笑稱張吉安是她的「幸運之神」，只要題材合適，隨時願意再攜手。

許恩怡也形容范冰冰對工作極度投入，且與各部門溝通順暢，「她每天都是最早到、最晚收工的人。」張吉安則在一旁笑補充：「她是敷著面膜來片場，也敷著面膜下班。」許恩怡也透露，即使拍到深夜，范冰冰依然精神滿滿，幾乎沒看過她狀態不到滿分的時候，甚至笑說：「她一下車就開始敷黑面膜，早上黑的、晚上白的。」

有趣的是，張吉安還分享當初帶范冰冰回家跟父親學畫符、解降，沒想到母親一見到她竟脫口而出：「原來你就是那個白冰冰！」讓范冰冰當場愣住。張吉安笑說，母親平時常看台灣綜藝，甚至買過白冰冰的傳記，對本尊范冰冰反而不熟悉。《地母》已在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中