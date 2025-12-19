宇宙為《台灣囡仔》曬黑脫妝 潘君侖守夜記錄海龜產卵

潘君侖（左）、宇宙開心分享與學生們拍攝時的相處回憶。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕潘君侖、「宇宙」林思宇昨出席公視節目《台灣囡仔、讚！》記者會，節目迎來第17季，由兩人個別主持，深入了解中小學生的校園與社區。這也是宇宙首度擔任兒少節目主持人，她開心感謝連續擔任兩年的「學長」潘君侖引薦。

潘君侖和宇宙過去都曾參與過《全明星運動會》，不過節目後期因為屢傳感情緋聞常遭網友開酸，宇宙昨感嘆表示當時根本沒想到會演變至此。

宇宙因《全明星》結識王子、粿粿、胡釋安、徐新洋、胡祖薇等紅隊隊友，彼此感情好到每年都會固定聚會出遊，她與王子因在節目的好默契，當時還被推組「宙王CP」，不過在「粿王戀」風波爆出後，宇宙坦言近期跟紅隊成員沒再聯絡，並說今年耶誕、跨年都會在劇組度過。

潘君侖和宇宙這次在《台灣囡仔、讚！》中陪著學生體驗不同課程，像是潘君侖去澎湖縣的望安國中，為了記錄海龜上岸產卵的畫面，連續3晚拍到凌晨3、4點；宇宙則與學生到海灘打橄欖球，直接曬黑一階又流汗脫妝，雖然過程很辛苦，但她直呼因為參與節目，才能有如此特別的回憶。

