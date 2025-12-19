蔡英文挺《大濛》 理解歷史才能自信向前

前總統蔡英文（右二）看完《大濛》後直呼感動，導演陳玉勳（右起）、監製葉如芬、李烈特別贈送電影原聲帶、周邊T恤以及手帕給她，場面溫馨。（華文創提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕在強片轟炸的檔期中，導演陳玉勳執導的《大濛》逆勢突圍，蟬聯3週國片票房冠軍、正式突破5000萬大關，且後勢持續看漲。這股「大濛旋風」一路吹進政壇，前總統蔡英文前天也走進戲院觀影，成為全台熱議話題。

柯煒林（左）和方郁婷在《大濛》詮釋動盪不安大時代下的尋常人。（華文創提供）

放映當天，蔡英文與陳玉勳、監製李烈、葉如芬見面，劇組團隊特別致贈電影原聲帶、紀念T恤等留念，場面溫馨。隔天，蔡英文在臉書寫下觀後感，直言電影前半段「看得很沉重」，不過她強調：「儘管生活艱辛、族群之間有隔閡，但在理解與接觸中，良善與體諒依然存在。」

蔡英文化身「國片推廣大使」，邀不同世代觀眾走進戲院，「唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信的向前走。」

陳玉勳坦言，票房能衝破5000萬靠的不是奇蹟，而是觀眾一個個站出來；他透露有不具名人士出錢包場，也有高齡80歲的阿公幾乎天天進戲院報到，累積十幾刷，還有影迷自發在社群號召「買票送人看《大濛》」，讓陳玉勳倍感窩心。

《大濛》的感動力早已不限於影評圈，近來北中南陸續傳出校長、師長帶著全班學生進戲院觀影，有學生在心得中寫道：「這不只是一張電影票，而是讓我親眼看見歷史，感受自由得來不易的機會。」

此外，主演柯煒林表示非常期待再辦影人場，並感謝特地從香港飛來台灣看《大濛》的影迷；方郁婷得知佳績後也開心說：「希望《大濛》能在充滿祝福的月份，繼續溫暖大家。」

