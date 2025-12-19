李亞萍長年憂鬱曝「失智症」前兆 丟三落四、難辨晝夜

李亞萍（左）久違與媳婦柔柔上節目，透露有失智情況。（鴻凱娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕75歲資深藝人李亞萍近年鮮少出現在螢光幕前，日前她久違與媳婦柔柔上JET節目《命運好好玩》，談及自身健康狀況時坦言出現失智、失憶症狀，「醫生說我這是長年憂鬱自閉跟躁鬱影響下的併發症。」她更忍不住抱怨兒子余祥銓吵著要搬出去，直指對方「大逆不道」。余祥銓則喊冤表示從未說過這樣的話，坦言媽媽目前確實是有「失智症前兆」。

丟三落四、難辨畫夜 控余祥銓大逆不道

李亞萍過去曾因肌膜炎導致軟骨磨損住院，行動不便的她近年幾乎不太外出，就連今年寶貝孫女「小元寶」的2歲生日派對，她也未露面，選擇在家替孫女慶生。日前在大女兒余筱萍鼓勵下，李亞萍才決定去上通告，不過她說自己失憶症狀頻頻發作，除了會忘東忘西、自言自語外，她還分不清楚白天黑夜，曾在凌晨4點多突然吵著要出門，連夢境與現實都時常混淆。

請繼續往下閱讀...

余祥銓無奈李亞萍不願看醫生，強調自己絕沒有對媽媽大逆不道。（鴻凱娛樂提供）

余祥銓坦言李亞萍的症狀時好時壞，嚴重時，一個禮拜可能會發作4次左右，他也苦惱媽媽總不願就醫，只說自己有吃藥，「連開藥給她的醫生都建議她要去檢查，她不想去我也沒辦法。」目前家人已提高警覺注意李亞萍狀況，已經有安排時間要帶她去做詳細檢查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法