張書偉當爸 謝京穎喜懷雙胞胎

謝京穎（左）和張書偉昨宣布懷上雙胞胎寶寶。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺、陽昕翰／台北報導〕謝京穎演出民視《好運來》被眼尖觀眾發現發福，疑似有孕，經紀人上週僅稱是「水腫」，她前晚還缺席殺青宴，沒想到昨就和深陷閃兵風波的老公張書偉一起宣布懷孕喜訊，還一口氣有了雙胞胎。

張書偉（左）和謝京穎對即將成為新手爸媽相當雀躍。（資料照，記者胡舜翔攝）

他們開心直呼：「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運。」並說預產期是明年春天。謝京穎去年凍卵時取了33顆卵子，這次懷孕其實只植入一顆胚胎，會懷上雙胞胎算是「意外的驚喜」，據悉張書偉家族就有雙胞胎基因。

對於當爸的好消息，張書偉回應：「開始要跟身邊的朋友學習，當個新手爸爸。」他因為閃兵風波停工，也透過經紀人回應近況，「這段時間都在家裡沉澱與反省，也同時準備明年1月小巨蛋的演出，履行對歌迷的承諾，休團期間會好好做好自己的本分，參與公益回饋社會，也努力準備扮演好父親的角色。」24日他將與Energy成員一起出席「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會。

米可白第一次鬆口承認想再婚。（民視提供）

米可白鬆口想再婚 羞認孫綻愛她更深

另外，米可白出席《好運來》殺青宴，和孫綻交往近3年的她首度鬆口吐露「有結婚的想法」，她過往對感情事總回「工作優先」，但孫綻老早就想娶她，還透露已開始存結婚基金；只是米可白曾和「尾牙大王」謝銘杰有過一段5年婚姻，她坦言再度踏入婚姻會有點害怕，被問到這段關係中誰愛意比較濃？米可白羞喊：「應該他（孫綻）吧！」

米可白（右）和孫綻在社群的互動充滿粉紅泡泡。（翻攝自IG）

再2個月就是農曆過年，米可白照慣例會回鹿港老家幫爸媽賣餅，被問是否到高雄孫綻家走春？她笑嘻嘻說：「我們家餅店生意很好，可能沒辦法，我爸會生氣。」但也提及先前孫綻曾一起幫忙賣餅，爸媽對他都頗為滿意。

