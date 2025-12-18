自由電子報
娛樂 最新消息

SEVENTOEIGHT明年入伍 麒文抽中海陸嚇歪 美祥M忙取經

男團728 SEVENTOEIGHT舉辦同樂會，美祥M（右二）及麒文（右三）宣布明年入伍。（天空娛樂提供）男團728 SEVENTOEIGHT舉辦同樂會，美祥M（右二）及麒文（右三）宣布明年入伍。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團728 SEVENTOEIGHT日前舉辦粉絲同樂會，隊長麒文與成員美祥M宣布明年上半年就要入伍服役。麒文表示：「這是一定要履行的義務，也是人生的一段過程。」他更分享自己抽籤成了「神之手」，「我是第三個抽，沒想到竟然抽中『海軍陸戰隊』！」

麒文笑說，當下回過神後整個人嚇歪，「後來轉念開始期待，我想應該會成為一段難忘的人生經歷。」至於抽到陸軍的美祥M則原本就對當兵充滿好奇，儘管將暫別舞台履行兵役讓粉絲不捨，他特別現場安撫歌迷，「我們會照顧好自己，好好沉澱，回來一定帶著全新的面貌再見大家。」

提及入伍前的準備，早已密謀要給團員驚喜的隊長麒文偷偷爆料：「我打算讓團員操刀剃光頭，當作幫我送行的禮物！」寵粉的美祥M表示：「會先準備好『想念EECH（粉絲名）的心』！也趁著最近休息空檔跟當過兵的朋友討教取經，增加安全感。」

728 SEVENTOEIGHT這次舉辦粉絲同樂會，現場宛如「紅白大對抗」，6位成員耗時兩個月親自參與節目發想。其中JAGGER柏佑與學駿組成搭檔「柏學多聞」，卻被團員吐槽為「哈哈傻瓜蛋」組合。兩人不僅不以為意，反而加碼搞笑，JAGGER柏佑笑說：「我跟學駿一搭一唱很有火花，也很有笑點，被哥哥們當傻瓜蛋很OK！」

點圖放大body

