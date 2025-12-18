自由電子報
娛樂 最新消息

左撇子女孩挺進奧斯卡 國際電影15強名單 鄒時擎首位入選的台灣女導演

奧斯卡最佳導演西恩貝克（右起）製作的台片《左撇子女孩》挺進奧斯卡最佳國際電影15強名單，導演鄒時擎、主角葉子綺和馬士媛感到與有榮焉。（光年映畫提供）奧斯卡最佳導演西恩貝克（右起）製作的台片《左撇子女孩》挺進奧斯卡最佳國際電影15強名單，導演鄒時擎、主角葉子綺和馬士媛感到與有榮焉。（光年映畫提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣電影寫下全新國際篇章！美國影藝學院昨凌晨公布第98屆奧斯卡「最佳國際電影」15強名單，導演鄒時擎執導的《左撇子女孩》成功入選，她也成為首位入選奧斯卡國際電影15強的台灣女導演，喜訊引來影壇一片沸騰。

《左撇子女孩》是繼李安《喜宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》，以及《賽德克・巴萊》、《陽光普照》後，台片再度站上奧斯卡國際電影的重要門檻，被視為近年台灣影壇最具代表性的國際突破。

《左撇子女孩》從台灣夜市出發，透過母女間的情感與生存掙扎，描繪階級、性別與家庭的細膩裂縫；該片由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝等人主演，找來奧斯卡名導西恩貝克擔任製作人、共同編劇與剪輯，國際級陣容為作品加持。鄒時擎在得知入選後感性表示：「希望透過這部電影，把台灣推向國際，讓世界用不同文化視角理解台灣。」

此外，今年奧斯卡最佳國際電影競爭堪稱「地獄級」，名單包括坎城金棕櫚獎得主《只是一場意外》、威尼斯評審團大獎《欣德之聲》和日本現象級電影《國寶》等，《左撇子女孩》在強片中脫穎而出，被外界視為「小兵立大功」的最佳典範。

其中《國寶》在日本橫掃173.7億日幣（約台幣35億元）票房，登上真人電影影史冠軍，就連好萊塢巨星湯姆克魯斯日前都包場力挺，話題聲量爆棚。奧斯卡正式提名名單將於明年1月22日公布，頒獎典禮3月15日在洛杉磯舉行。

