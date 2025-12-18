〈姐弟戀修正果〉李玉璽閃婚許允樂 撇奉子成婚

李玉璽（左）宣布登記結婚，和許允樂姐弟戀修成正果。（翻攝自臉書）

江宏傑獻上祝福 自曝離婚4年感情仍處空窗期

江宏傑（左）昨與温昇豪宣傳《客家廚房2》，自曝單身4年，重心放在工作與家人不著急談戀情。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎、傅茗渝／台北報導〕李玉璽與大6歲的女友許允樂因合作舞台劇《婚內失戀》結緣相戀，交往近一年，昨拋出婚紗照宣布結婚，喜訊一出立刻有大批星友及粉絲送上祝福。李玉璽證實兩人已完成結婚登記，雙方父母相當開心，而與他同門的江宏傑昨出席記者會也說有傳訊祝賀，並說自己不意外，認為遇到對的人就是會順其自然地走入婚姻。

李玉璽與許允樂的姐弟戀修成正果，婚宴目前尚未規劃，至於是否「雙喜臨門」，他笑說暫時還沒有「會努力」。李玉璽坦言，自己不擅長生活細節、也缺乏儀式感，但許允樂從未要求他改變，反而成為最溫柔的陪伴；許允樂則分享，過去習慣把傷痛藏在心裡，直到李玉璽一句「痛沒關係，不要沒事」，讓她重新相信愛情，甜喊：「我們結婚了，也許真的能一起到老」。前夫張兆志也大方送上祝福，「願這世界能溫柔托住妳的幸福」。

與李玉璽同經紀公司的江宏傑昨與温昇豪出席《客家廚房》第二季記者會，江宏傑如今離婚四年多，專注於陪伴家人與事業，感情仍處於空窗期，過去還曾被網友拱他和范姜彥豐在一起，「我看到（貼文）當下就真的跟我留言的那樣，只有覺得『謝你囉』，謝謝大家這麼努力，網友很好玩，得到蠻多快樂的。」也說自己平常沒事的時候都會上網「海巡」看網友留言。

