温昇豪想整大小眼 李進良勸退糗雙眼都變小

李進良（右）虧温昇豪的大小眼越來越不明顯。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪監製、主演的整形外科醫療影集《整形過後》開播收視開紅盤，昨與醫療顧問李進良出席記者會。被問外貌是否需要改善，温昇豪笑喊：「我要改大小眼，他不幫我做！」李進良幽默回擊：「我覺得他大小眼越來越不明顯，因為兩顆都越來越小了。」引起全場大笑。

張榕容（圖）的臉、安心亞的身材常是整形診所的指定款。（六魚文創提供）

李進良認為大小眼是温昇豪的個人特色，「不影響演技或生活，依然很有魅力」，他以醫師角度來看，「帥氣的外貌更應該維持，但要改哪裡？我覺得不需要」，温昇豪笑說李進良是「勸退型醫師」，就像劇中張榕容的角色，常勸退客人不用動。

張榕容的臉、安心亞（圖）的身材常是整形診所的指定款。（六魚文創提供）

影集播出後不只觀眾有感，連診所也「有感」。李進良透露諮詢量暴增，還出現指定款，「都說要張榕容的臉、安心亞的身材」，他分享東西方審美差異，直言東方人偏好混血立體感，西方人則多調整身材線條。

劇中艾怡良的隆乳橋段引發討論，李進良認為這是角色建立「情感自信」的關鍵，還點名温昇豪僅用一聲「哇嗚」就演出醫師的成就感，「那一幕很精彩」。他原本也想下海演出，但卻被虧「臉不行」，乾脆改當温昇豪的「手替」，負責縫線、綁線等專業手技，「我手還可以啦」，透露首集以「浮肋手術」開場，就是要讓觀眾一眼知道：「這部戲玩真的。」

此外，李進良18歲女兒Emma獻出戲劇處女秀，飾演温昇豪的女兒。他笑說全家都會準時收看，邀前妻與新男友一起看也沒問題，語氣滿是驕傲：「她的表現已出乎想像，但還有進步空間，希望大家多多指教。」

聊到前妻小禎與小7歲廚師男友Alan的新戀情，李進良大方送祝福：「替她開心，他比大谷翔平更有味道，因為廚師有廚師的味道。」

