九把刀功夫搶攻賀歲片 戴立忍邋遢嗨圓武俠夢

戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演動作片，直呼補足多年遺憾。（麻吉砥加提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀執導新片《功夫》改編自他的同名小說，被粉絲封為「一生必看」！電影昨正式公開前導海報和預告，宣布進攻明年新春賀歲檔，嗨翻影迷圈。

柯震東（左）與朱軒洋在《功夫》飾演萬年高中生，慘遭小混混痛毆。（麻吉砥加提供）

《功夫》耗時兩年、豪砸近台幣3億打造，前導預告火力全開，柯震東、朱軒洋飾演的「衰尾高中生」慘遭圍毆，下一秒牆壁直接被一掌震碎，只見由戴立忍飾演的神秘流浪漢「黃駿」霸氣現身，壓迫感推到最高點。

戴立忍這次以渾身是傷的武林高手造型登場，他笑說從小學跆拳道，一直有武俠夢，「拍了這麼多年電影，沒拍過動作片是一大遺憾，再晚幾年可能真的打不動了。」柯震東則忍不住爆料：「我們一起上動作課，他（戴立忍）的體力比我跟朱軒洋還好！」

九把刀坦言「黃駿」一角從很久以前就想找戴立忍來演，但他氣場太強，遲遲不敢開口，直到電影籌備才鼓起勇氣邀約，他一點頭，《功夫》世界才真正到位。

《功夫》最早在2001年網路連載，吸引廣大讀者死守更新，電影預告釋出後，九把刀感性表示：「這是我等了25年的夢想，現在終於能給大家看！」《功夫》將於2026年2月13日全台上映。

