自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

九把刀功夫搶攻賀歲片 戴立忍邋遢嗨圓武俠夢

戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演動作片，直呼補足多年遺憾。（麻吉砥加提供）戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演動作片，直呼補足多年遺憾。（麻吉砥加提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀執導新片《功夫》改編自他的同名小說，被粉絲封為「一生必看」！電影昨正式公開前導海報和預告，宣布進攻明年新春賀歲檔，嗨翻影迷圈。

柯震東（左）與朱軒洋在《功夫》飾演萬年高中生，慘遭小混混痛毆。（麻吉砥加提供）柯震東（左）與朱軒洋在《功夫》飾演萬年高中生，慘遭小混混痛毆。（麻吉砥加提供）

《功夫》耗時兩年、豪砸近台幣3億打造，前導預告火力全開，柯震東、朱軒洋飾演的「衰尾高中生」慘遭圍毆，下一秒牆壁直接被一掌震碎，只見由戴立忍飾演的神秘流浪漢「黃駿」霸氣現身，壓迫感推到最高點。

戴立忍這次以渾身是傷的武林高手造型登場，他笑說從小學跆拳道，一直有武俠夢，「拍了這麼多年電影，沒拍過動作片是一大遺憾，再晚幾年可能真的打不動了。」柯震東則忍不住爆料：「我們一起上動作課，他（戴立忍）的體力比我跟朱軒洋還好！」

九把刀坦言「黃駿」一角從很久以前就想找戴立忍來演，但他氣場太強，遲遲不敢開口，直到電影籌備才鼓起勇氣邀約，他一點頭，《功夫》世界才真正到位。

《功夫》最早在2001年網路連載，吸引廣大讀者死守更新，電影預告釋出後，九把刀感性表示：「這是我等了25年的夢想，現在終於能給大家看！」《功夫》將於2026年2月13日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中