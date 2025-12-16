張信哲守候MV紀實巴黎 法文口白交織文學與內斂愛情觀

張信哲新歌MV藏著文學線索。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲2025「未來式 Our Story」世界巡迴演唱會最終站選在浪漫之都巴黎，而巡演落幕不到一個月，張信哲旋即再送驚喜，昨天火速推出《守候》MV，鏡頭持續停留在巴黎，走訪艾菲爾鐵塔、塞納河畔等經典地標，女主角鍾瑶則在台北拍攝，呈現「雙城故事」。

張信哲《守候》MV在巴黎取景。

（潮水音樂提供）

張信哲分享，這首歌最打動他的地方，在於歌曲所描寫的成熟感情觀。他認為成年人在面對愛情時，往往會有更深一層的思考，與年輕時橫衝直撞、義無反顧的愛情截然不同。

他並透露MV中出現的法文口白，靈感來自法國思想家西蒙・波娃的文字，他與鍾瑶所閱讀的，正是西蒙・波娃的著作《越洋情書》，也以紀實方式取景拍下她的墳墓，將哲學、文學與內斂愛情觀交織進影像中。

這趟行程，張信哲帶張媽與弟弟一同遊歷巴黎，工作之餘，他陪著家人走訪景點，成為難得的家庭旅行。隨著2025「未來式 Our Story」於巴黎站圓滿收官，張信哲也預告，這趟音樂旅程並未畫下句點，2026年將再度啟航，預計前進紐西蘭、澳洲三站開唱。

