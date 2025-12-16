自由電子報
娛樂 最新消息

週末綜藝戰最強大首播收視破 冰冰Show收視奪冠

白冰冰迎戰週末綜藝戰，首輪交鋒成功守住收視冠軍。（民視提供）白冰冰迎戰週末綜藝戰，首輪交鋒成功守住收視冠軍。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕週末綜藝戰正式開打，胡瓜回歸華視《週末最強大》、白冰冰領軍民視《超級冰冰Show》，以及康康坐鎮中視《綜藝一級棒》，三大節目同時卡位週六晚間黃金時段，形成久違的「三強鼎立」局面，收視戰火燒不完。

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭首播慶功，大啖炸雞同歡，立下收視公約。（華視提供）☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭首播慶功，大啖炸雞同歡，立下收視公約。（華視提供）☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

上週六首輪交鋒結果出爐，由《超級冰冰Show》率先突圍坐穩冠軍寶座，其中「超級孩子王」單元，14歲賴哿萲高唱《下午的一齣戲》，最高收視衝上2.75。白冰冰更挑戰站上3公尺高台演唱《醉情歌》，搭配話題嘉賓王世堅助陣，氣勢宛如「演藝圈媽祖婆」顯靈助攻。

康康（右）在《綜藝一級棒》中金句連發，與許志豪展現穩健的主持功力。（中視提供）康康（右）在《綜藝一級棒》中金句連發，與許志豪展現穩健的主持功力。（中視提供）

《週末最強大》首播收視率衝破1，節目以「瓜瓜夜總會」、「現代包青天」、「胡蘭歐出任務」等多元單元鋪陳，胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲3人被封為新一代「師奶殺手」，在節目各展所長，慶功時並加碼收視公約，若收視破2，將邀觀眾到華視一起看節目。

中視《綜藝一級棒》邀來金曲歌后曾心梅壓陣，一連串經典金曲炒熱氣氛，加上康康金句連發，成功穩住棚內熱度。

三台綜藝各自出招，進入白熱化對決。《超級冰冰Show》本週六請到馬來西亞歌后柯以敏大展歌喉，合體秀蘭瑪雅飆歌爵士版《家後》；《週末最強大》邀來沈文程，還有首播尚未播出的「驚聲尖笑」單元，老朋友期待已久的福州伯將登場；《綜藝一級棒》找來孫協志與眾歌手端出最澎湃的「年終尾牙勁歌熱舞」。各台來勢洶洶，舞台已搭好，遙控器在觀眾手上。

點圖放大body

