娛樂 最新消息

《戰慄遊戲》導演夫婦陳屍住家 兇嫌疑親兒

好萊塢名導羅伯雷納（右）與妻子蜜雪兒辛格雷納昨驚傳於家中身亡，震驚各界。（歐新社）好萊塢名導羅伯雷納（右）與妻子蜜雪兒辛格雷納昨驚傳於家中身亡，震驚各界。（歐新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾執導《當哈利碰上莎莉》的78歲好萊塢名導羅伯雷納，昨與妻子蜜雪兒辛格雷納被發現陳屍於洛杉磯布倫特伍德住家。《時人》雜誌引述多名與家屬談話的消息指出，凶嫌疑似為兩人之子尼克，但警方目前尚未證實。

綜合外電報導，雷納夫妻疑遭刺殺身亡，洛杉磯警察局表示，案件正朝他殺方向調查。家屬也發表聲明表示：「我們懷著無比悲痛的心情，宣布蜜雪兒與羅伯雷納的悲劇性離世。這突如其來的打擊令我們心碎，懇請外界在這段極其艱難的時刻給予隱私。」

羅伯出身喜劇世家，父親為傳奇喜劇演員卡爾雷納，母親是演員兼歌手埃絲黛兒勒博斯特。他身兼導演、演員與製片人身分，代表作還包括《戰慄遊戲》、《軍官與魔鬼》、《一路玩到掛》等片，近年亦在《華爾街之狼》飾演李奧納多狄卡皮歐的父親，也有參與影集《大熊餐廳》演出。

除影視成就，羅伯也是好萊塢直言不諱的政治行動者，長期關注同志權益與反菸議題，曾表示無意競逐公職，「我不想當民選官員，只想把事情做好。」噩耗傳出，震驚影壇。

