娛樂 最新消息

宋偉恩化身時空探員解謎 情緒暴走橋段導演讚真實

宋偉恩化身時空探員解謎 情緒暴走橋段導演讚真實宋偉恩在《百分之一相對論》情緒曾失控暴走。
（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕男星宋偉恩參與沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，他與導演郭方儒受訪分享拍攝甘苦談。宋偉恩形容郭方儒為節目幾乎「燃燒殆盡」，郭方儒則回讚宋偉恩是節目中的「沉浸式標竿」，節目也讓觀眾罕見宋偉恩情緒暴走的一面，宋偉恩更自曝有輕微閱讀障礙，解謎時反而數理類題目較有優勢。

宋偉恩（右）與導演郭方儒合作節目，兩人都對彼此表現相當肯定。（記者王文麟攝）宋偉恩（右）與導演郭方儒合作節目，兩人都對彼此表現相當肯定。（記者王文麟攝）

宋偉恩與陳漢典、本本、梁以辰、潘君侖、黃偉晉等人化身「時空探員」解謎，節目砸下千萬製作，為求真實，全程記錄演員一舉一動，連用餐畫面都是實際放飯時間。

黃煒晉形容陳漢典是隊長般的存在相當有凝聚力，每位探員都各司其職，而提到新加入的黃偉晉，宋偉恩笑說兩人一拍即合，「我也是會爆炸的人，我如果在大家面前暴走，會開玩笑說自己有情緒障礙，偉晉就會說『沒關係我也是』。」

談到節目中情緒失控的經驗，宋偉恩透露曾因一場女演員當眾甩人巴掌的橋段瞬間暴怒，事後宋偉恩數次向對方道歉，至今談到這幕他仍直呼很後悔，「這個節目蠻危險的，因為我們都會被攤開來，被拍到很私底下的一面。」但郭方儒則說自己很喜歡那段表演，因為相當真實，也被完整呈現在節目裡。

