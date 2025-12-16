蕭敬騰岳父林光寧辭世 Summer慟喊沒爸了

Summer（後）繼承林光寧衣缽，進入演藝圈擔任經紀人。

（台北經紀人交流協會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧12月13日下午過世，享壽75歲，女兒「Summer」林有慧前晚發文證實此事，林光寧57年的演藝生涯橫跨了樂手、演員、秀場主持人、秀場經紀人等領域，累積了豐富的資歷與人脈，離世消息傳出讓許多人都惋惜。

林光寧（左二）去年開心出席蕭敬騰與愛女的婚宴。（喜鵲娛樂提供）

林光寧18歲就加入「雷鳥合唱團」擔任貝斯手、吉他手，28歲跨足戲劇圈，《家有仙妻》、《台灣靈異事件》是他早期的代表作，晚期更在偶像劇《轉角＊遇到愛》飾演大S的父親，讓年輕一代觀眾認識了他。此外，他在秀場時代也頗具影響力，除了擔任經紀人負責排秀，自己也上場主持，因此和許多大牌藝人都有深厚交情。

請繼續往下閱讀...

林光寧手部萎縮，仍親自為愛女簽結婚證書。（喜鵲娛樂提供）

女兒Summer繼承了他的衣缽，進入演藝圈擔任經紀人，一手將老蕭打造成金曲歌王，2023年Summer與老蕭完成結婚登記，林光寧因中風手部萎縮，仍用顫抖的手親自簽下結婚證書，讓夫妻倆相當感動。

今年9月林光寧的身體出狀況，因為呼吸困難接受插管治療，幾度進出加護病房，Summer難過寫道：「從9月到昨天，老爺經歷3次搶救，前兩次都順利過關，這一次他離開了。」她透露，父親是因為吸入性肺炎入院的，住院期間因為一直出現新的症狀前後交叉會診非常多主治醫師，「辛苦老爺、辛苦北醫醫療團隊了。」

她回憶過去三個月去病房陪爸爸的點滴，「弟弟負責唱歌跳舞逗他，蕭先生負責按摩拉耳朵」，也透露爸爸走後，這兩天眼睛已哭到視線模糊，換了3種眼藥水都無效，最後更悲喊「我沒有爸爸了，我很想他」，讓人看了鼻酸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法