甫獻聲民歌大團圓 75歲民歌之父楊弦驟逝

「民歌之父」楊弦驚傳過世，許多歌手不捨悼念。

（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕被尊為「民歌之父」的楊弦，11月22日才剛登上大巨蛋參與「民歌大團圓」演唱會，不到一個月的時間，驚傳他在13日驟逝，享壽75歲，家人已為他處理後事，中華音樂人交流協會理事長殷正洋也將和會員討論，看看有何可以協助的地方，多位民歌手也相繼發文悼念。

楊弦出生於花蓮，大學和研究所都是念台大，1975年6月6日他在台北中山堂以「現代民謠創作演唱會」的名義開唱，也開啟了民歌發展，他用「以詩入歌」的方式譜曲，曾以余光中的詩作《鄉愁四韻》為詞譜成歌，今年2月在暌違近50年後，楊弦終於再次推出新專輯《鄉.旅.詩.歌》，這也成了他最後遺作。

鄭怡不捨悼念：「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」丁曉雯則說：「謝謝您給晚輩的鼓勵，流行音樂的史冊上，民歌因為您而大放異彩，敬愛的老師一路好走！」李麗芬則談到，19歲時就被楊弦創作演唱的《迴旋曲》感動啟發，「讓我在自彈自唱許多西洋民謠之後，終於有了屬於自我文化的靈魂主軸。」

