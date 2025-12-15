自由電子報
娛樂

羅志祥尬舞安心亞超嗨 搞笑被媽媽砸派母子互動暖

安心亞（左）火辣現身與小豬尬舞。（記者潘少棠攝）安心亞（左）火辣現身與小豬尬舞。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小豬」羅志祥出道30週年、第七度攻蛋，「羅志祥30巡迴演唱會」昨晚熱唱第二場，全球首唱新單曲《All eyes on me》搭配全新舞蹈，展現舞王魅力，罹患阿茲海默症的羅媽媽連續兩天到場支持，母子倆在砸派環節的溫馨互動暖爆全場。

羅志祥（中）砸派秀，和媽媽（右）互動逗趣溫馨。（記者潘少棠攝）羅志祥（中）砸派秀，和媽媽（右）互動逗趣溫馨。（記者潘少棠攝）

昨晚《靚仔》音樂一下，15年前曾和他傳過緋聞的安心亞驚喜登場，安心亞穿削肩背心、露出黑色Bra，展現噴火身材，兩人同場飆舞，重現2016年合作《靚仔》MV的經典畫面，小豬表示，這是兩人第一次公開同台表演這首歌曲，自己也覺得很訝異，過去多次想合作都因緣際會錯過，這次終於合體。

這次他返場小巨蛋，粉絲最期待的砸派秀也加碼，第一晚他衝到VIP區找羅媽媽玩遊戲，羅媽媽猜拳輸了，小豬撒嬌說「我愛你噢」，孝順的他輕輕把派抹在媽媽臉上，又緊摟了媽媽，母子倆一起對著鏡頭手舞足蹈，畫面非常感人。

第二晚小豬再度去找媽媽，還笑說：「昨晚的事情你應該都忘了吧？」不過卻換他輸了、被媽媽砸派，讓觀眾笑翻。

