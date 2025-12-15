自由電子報
娛樂 最新消息

富商尪慟揭坣娜癌末失聲失明 首談靈魂離開瞬間 未發表遺作成追思彩蛋

富商尪慟揭坣娜癌末失聲失明 首談靈魂離開瞬間 未發表遺作成追思彩蛋坣娜追思會以猶太儀式進行，老公薛智偉點亮蠟燭帶來祝福。
（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕唱紅過《自由》、《奢求》等歌曲的歌手坣娜今年10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉昨在「猶台文化交流協會」大禮堂為她舉行「IN LOVING MEMORY」追思會，副總統蕭美琴及外交部長林佳龍都送花籃表達哀悼之意，薛智偉也首度揭露坣娜癌症末期病況，連眼睛都看不到。

副總統蕭美琴也送花悼念坣娜。（記者陳慧玲攝）副總統蕭美琴也送花悼念坣娜。（記者陳慧玲攝）

薛智偉談到，坣娜罹癌後，兩人常討論生死話題，「她說走的時候不要告訴大家，一段時間還可以，但我不可能一輩子不說，我會爆炸。」儘管坣娜希望過世後也不要幫她辦追思會，但老公還是以猶太教儀式進行，用高規格打造追思會，他說：「不能馬虎，她有智慧、品味，標準很高，希望她很開心，從天上看下來也會微笑。」

富商尪慟揭坣娜癌末失聲失明 首談靈魂離開瞬間 未發表遺作成追思彩蛋坣娜追思會在「猶台文化交流協會」大禮堂舉行。
（記者王文麟攝）

另外坣娜老公也提到她的病況：「她最後一年很辛苦，聲音也沒有，話也說不出來，眼睛看不見，但我們天天睡同一張床，我們一定要在一起，我可以和她溝通，雖然她不會講話了，有時看不見我，但她的眼神、表情、小動作，不需要用話說，我就了解她的意思。」

被問到坣娜離世是否有什麼心願尚未完成，留下遺憾？薛智偉也分享一段靈異感應故事，他表示：「走的人不可能沒有遺憾，但人生是使命，她的使命完成了。這不是我第一次經歷愛人在我身邊走了，最後一分鐘她在我懷裡離世，但她的最後一口氣，我可以感受到她的靈魂走得非常快，以前的經驗，有些人靈魂一直繞，不願走。」薛智偉覺得，坣娜在人世間雖短，但使命完成了。

追思會上也首度曝光 坣娜未發表的完整版單曲《我的愛情片》，做為獻給坣娜朋友、粉絲的「彩蛋」，薛智偉被問到未來是否會考慮再婚？他大方回答：「一個男人不應該是孤單的，要有女人的智慧陪伴，我的心還是很痛的，還要一段時間，但未來不排斥任何事情。」他還透露坣娜走之前，甚至叫他可以考慮這個人、可以考慮那個人。

點圖放大body

