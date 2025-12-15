《讓我們藝起讀書吧》李齊拜讀馬修麥康納自傳成信徒

馬修麥康納的自傳《綠燈》，讓李齊深深著迷。（李齊提供）

記者傅茗渝／專訪

小提琴男神李齊自音樂跨界戲劇，背後遵循的是他稱之為「綠燈哲學」的人生法則。10歲獲得茱莉亞音樂學院的獎學金，由父親陪同前往紐約學琴。為避免中文退步，以閱讀金庸小說來保持中文基礎。《連城訣》讓他初次體會「說故事」的魅力。成年後他轉向心理學與商業書籍，直到讀到奧斯卡影帝馬修麥康納的自傳《綠燈》（Greenlights），受到極大震撼。

李齊原本就崇拜馬修麥康納，因電影《下流正義》而著迷。從書中得知偶像曾獨自前往中南美洲，與當地原住民生活、學習，放下語言與名利，用「消失」來尋找自己，這份淡然，讓李齊深受啟發。

小提琴男神李齊自音樂跨界戲劇，遵循「綠燈哲學」的人生法則。（李齊提供）

小提琴男神 音樂跨界戲劇

李齊從小練琴，拒絕無數邀約，只為磨練技藝。外人不解他的孤獨，他卻笑說自己像古代考狀元，「十年寒窗無人問，一舉成名天下知。」李齊也說跨入戲劇圈，並非背離音樂，「古典音樂的觀眾年齡偏高，我希望用戲劇吸引年輕人，再把他們帶進音樂廳。」

搬回台灣後，他展現出與馬修相似的職人魂。一次因修車廠施工不慎，他索性自學碳纖維結構、親手安裝零件，從此迷上手作，甚至在片場親自動手做道具。

靈性層面上，他也與馬修不謀而合。李齊平時習慣打坐、冥想，追求極致專注，「只有很專注，才能感知舞台上每個微小變化。」閱讀《綠燈》時，他最被一句話打動：「獲得綠燈需要技巧：意圖、背景、深思熟慮、耐心、預期、韌性、速度與紀律。只要辨識出生活中的紅燈，就能獲得更多綠燈。」

這段話讓他決定面對過去逃避的挑戰，開始練習貝多芬《小提琴協奏曲》，「那首曲子不是技巧最難，而是太深、太需要內斂，而我剛好很外放。」他鼓起勇氣拾起琴弓，從第一樂章開始練起，面對心魔，讓音樂與人生再度同步「綠燈亮起」。

