潘儀君亦柔亦剛 單身體悟安全感

潘儀君在《搜查瑠公圳》演繹溫婉的將軍夫人。（伯樂影業提供）

記者廖俐惠／專題報導

今年對潘儀君來說收穫滿滿，上半年勤跑電影《搜查瑠公圳》的宣傳，她在片中飾演的趙夫人，是一位溫柔又堅定的母親，也是個內外兼顧的重要角色；她演出的台劇《整形過後》則在下半年壓軸登場，潘儀君化身醫美女強人，兩個角色都頗具挑戰性，展現多變的演技。

電影《搜查瑠公圳》在今年4月上映，背景設定在1960年代的台灣，與潘儀君童年時期很是貼近，且她和角色趙夫人一樣住在日式平房，接這部戲是對小時候的追憶，也是促使她暌違8年演出電影的契機。潘儀君在《搜查瑠公圳》中溫柔婉約的形象，令人印象深刻，不過現實中她認為一個人更自在，人過中年後才體悟到「安全感來自自己」，與其結婚生子，更想追求心靈的富足，也笑說「想到談戀愛之後的相處，就覺得好累喔！」

潘儀君在《整形過後》飾演醫美診所院長，展現多變的演技。

（六魚文創提供）

至於現在熱播中的台劇《整形過後》，潘儀君搖身一變，化身白手起家、用意志與手腕建立醫美王國「爵仕美診所」的院長Grace。潘儀君飾演的Grace在風風雨雨當中，永遠是最冷靜也最堅定的掌舵者，為了守住診所，涉險也在所不惜，令觀眾期待她如何與温昇豪、安心亞等實力派演員擦出什麼樣的火花。《整形過後》於公視、LINE TV、MyVideo、Hami Video播出。

