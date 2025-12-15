自由電子報
娛樂 最新消息

惡女始祖潘儀君用演技說故事 40年戲路無極限

潘儀君出道40年，演出經典角色不勝枚舉。（資料照，記者陳奕全攝）潘儀君出道40年，演出經典角色不勝枚舉。（資料照，記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專題報導

潘儀君出道40年，代表角色不勝枚舉，不管是《倚天屠龍記》中的紀曉芙，還是讓人又愛又恨的《花系列》「最強小三」顧小春，今年她更在電影《搜查瑠公圳》中化身將軍夫人，一改前作《八尺門的辯護人》中法務部長的霸氣模樣，展現出多變的演技，令人再次見識到潘儀君這位真演員的超強實力。

惡女始祖潘儀君用演技說故事 40年戲路無極限潘儀君在《姻緣花》飾演翁家明（右）的小三「顧小春」。
（翻攝自YouTube）

16歲試鏡國四英雄傳 開啟演藝路

潘儀君在16歲時演出了電影《國四英雄傳》，開啟演藝圈之路。當年劇組到華岡藝校找素人，她試鏡成功，笑說當時只覺得拍電影像暑假打工、參加夏令營，懵懵懂懂的完成這個第一份工作。她原本只想要當老師，沒想到各種機會接踵而至，大學畢業後便全職投入演員工作，媽媽很支持她，「媽媽說反正年輕都可以試試看，如果覺得不適應、不合適，還可以做別的工作。」

潘儀君童年時期相當可愛。（潘儀君提供）潘儀君童年時期相當可愛。（潘儀君提供）

提到印象深刻的回憶，她想起拍攝古裝劇《末代皇孫》時有段悲慘的故事，原來她看錯流程表，誤以為一天只要拍5場戲，實際卻要拍10至20場，加上導播朱莉莉是出名的嚴厲，讓潘儀君心想「完了完了」，連飯都不敢吃，全神貫注，拍完後整個人虛脫，直呼「太震撼了」。

潘儀君高中時期十分青澀，也帶點憂鬱的氣質。（潘儀君提供）潘儀君高中時期十分青澀，也帶點憂鬱的氣質。（潘儀君提供）

姻緣花扮小三 使壞成經典

不過說到潘儀君，許多人對她的印象就是《姻緣花》的小三「顧小春」，她在劇中不但借腹生子、還勾引別人老公，囂張形象讓人恨得牙癢癢，還有人特別寫信來罵她，潘儀君因此獲封「惡女始祖」稱號。潘儀君回想起當時，走在路上曾經被女觀眾認出來，讓她十分忐忑，對方先是罵她「妳真的太壞了」，接著又說「但我好喜歡那個戲，妳演得很好。」潘儀君認為，身為一個演員能讓觀眾如此投入，收到這樣的反饋，她其實非常開心。

潘儀君在16歲時演出電影《國四英雄傳》，開啟演藝圈之路。（潘儀君提供）潘儀君在16歲時演出電影《國四英雄傳》，開啟演藝圈之路。（潘儀君提供）

不過對於顧小春，她表示比起謾罵，自己對她更多是同情，「（顧小春）是個缺愛的小孩，她是不被理解的小孩，一個人對她好，她就掏心掏肺，但最後信任卻被打破…」說到這裡，潘儀君忍不住哽咽，可見她對角色用情至深，只是因為她演得太好了，潘儀君笑說到現在還有人叫她顧小春，「天啊，我都可以當小春她媽了，不要再叫我小春了！」

潘儀君就讀文化大學戲劇系國劇組，畢業表演時留下英姿颯爽的模樣。（潘儀君提供）潘儀君就讀文化大學戲劇系國劇組，畢業表演時留下英姿颯爽的模樣。（潘儀君提供）

