娛樂 最新消息

安心亞耶誕城呼呼送暖 麋先生撐傘開唱

安心亞不畏風雨勁裝辣唱《呼呼》溫暖粉絲。（記者王文麟攝）安心亞不畏風雨勁裝辣唱《呼呼》溫暖粉絲。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」昨在雨中熱鬧開唱，由麋先生MIXER打頭陣開唱，薛恩、F.F.O、李東軒、芒果醬Mango Jump、陳漢典、「小樂」吳思賢、Ozone、安心亞與韋禮安輪番獻唱。

陳漢典主持人身兼表演嘉賓，舞台上唱跳獻首場大型表演。（記者王文麟攝）陳漢典主持人身兼表演嘉賓，舞台上唱跳獻首場大型表演。（記者王文麟攝）

昨晚耶誕城下起陣陣細雨，不過粉絲熱情不減，形成一片「雨衣海」在台下為偶像應援。麋先生主唱聖皓唱到一半更撐起雨傘，連墨鏡都被打濕，團員們貼心喊話現場民眾要保重身體、不要感冒。

昨晚耶誕城細雨綿綿，糜先生主唱聖皓唱到撐傘。（記者王文麟攝）昨晚耶誕城細雨綿綿，糜先生主唱聖皓唱到撐傘。（記者王文麟攝）

男團Ozone登場掀起現場歡呼尖叫聲，Ozone大讚粉絲相當厲害，不管刮風下雨都會到場支持、讓他們很安心。成員子翔彩排時不慎滑倒，幽默說雨天表演就算跌倒也要保持很帥氣。

Ozone今年第四次參加耶誕城表演，一出場就引粉絲熱情尖叫。（記者王文麟攝）Ozone今年第四次參加耶誕城表演，一出場就引粉絲熱情尖叫。（記者王文麟攝）

陳漢典「校長兼撞鐘」不只擔任演唱會主持人，還登上舞台唱跳《我不會跳》，這也是陳漢典生涯首次大型演唱會表演，現場還有熱情粉絲掛上「陳漢典新婚快樂」布條為他祝賀。

昨晚安心亞以一襲紅色洋裝上台，大唱《呼呼》溫暖觀眾的心，她也是卡司中唯一的女歌手，無疑是全場「嬌」點；壓軸現身的韋禮安帶來包含《還是會》、《如果可以》等情歌組曲，在極具感染力的「韋式情歌」演唱帶動下，現場觀眾齊聲合唱，為表演畫下完美句點。

