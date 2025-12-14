《人物專訪》新加坡戲王許瑞奇 扮變裝皇后太妖艷

許瑞奇今年以《好孩子》入圍金馬影帝，被台灣觀眾看見。（甲上娛樂提供）

記者廖俐惠／專訪

許瑞奇在《好孩子》中化身變裝皇后，美到令人嘆為觀止。（甲上娛樂提供）

新加坡男星許瑞奇憑藉著電影《好孩子》首次入圍金馬影帝，他在片中化身嬌媚嗆辣的變裝皇后「阿好」，令人為之一亮。戲外的他是個秀氣的大直男，還曾以空軍上尉身分服役，當年他說服父親讓自己走演藝之路，如今事業有成，父親也叮囑他「要演出有意義的作品」。

擦身金馬影帝續征星途 只求新領域新角色上門

星路不好走，許瑞奇的爸爸是典型的亞洲父親，希望孩子從事「師字輩」的工作，且許瑞奇已經在空軍服役兩年，既然已熟能生巧，何不繼續下去？許瑞奇說服父親讓他在星路上努力到27歲、28歲，如果真的不可行，他就換一個行業。

他著急、焦慮，許瑞奇跟許多演員一樣，試鏡落空、收入不穩定，當時想著去中國挑戰一下，偏偏遇到疫情，但他不怨天尤人，笑說「大家都在同一個情況，有飯吃很幸福了」。2022年，29歲的許瑞奇遇到演藝生涯的轉捩點，他在戲劇《你的世界我們懂》演出智能障礙者，因而獲得新加坡紅星大獎最佳男主角，讓他更加堅定成為一名演員。

成為戲王之後，許瑞奇邀約不斷，卻毅然決然投入《好孩子》的拍攝，且籌備期長達兩年，他笑說：「我想要挑戰新的領域、新的角色，比較好玩！」他從說話的語氣到走路的姿勢，從頭到腳化身為一名變裝皇后，連真的變裝皇后都認證，更要他加入這一行。

曾笑說沒闖出一片天要去賣魚丸麵的許瑞奇，即便已拿下戲王，卻依舊抱著上進心努力打拚。被問到會不會希望來拍台灣戲劇、電影，許瑞奇謙虛的說：「期望越高、失望越高，隨緣，只要角色故事吸引我，我都想要嘗試。」

