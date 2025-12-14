許光漢駁「不合張軒睿」斥誇張 不知趙震雄退演藝圈

許光漢昨出席活動直說沒關注趙震雄相關醜聞，但對於自己與張軒睿、章廣辰不合傳聞則嚴正否認。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕男神許光漢昨以品牌大使身分出席活動，由於他曾與韓星趙震雄合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，被問及對方近日因黑歷史、醜聞、霸凌連環爆，宣布退出演藝圈，許光漢表示忙著拍戲，並未聽聞相關消息，「完全不知道發生什麼事，希望一切都能往好的方向發展。現在資訊太爆炸了，也希望大家多傳遞一些愛。」

不知趙震雄退演藝圈 稱退伍心態像剛出來

趙震雄今年曾受邀來台擔任台北電影獎頒獎嘉賓，當時也公開大讚許光漢在片場的專業態度。針對趙震雄被爆出曾在飯局上霸凌後輩，許光漢回憶，當年在韓國拍戲確實曾與對方一同吃飯，雖然時間有點久遠，但印象中彼此相處得很愉快，「氣氛都滿和樂的。」

相較於未聽說趙震雄相關新聞，許光漢被問到近日與張軒睿、章廣辰之間「選邊站」及不合傳聞，坦言有看到相關報導，直呼說法實在太誇張，「不可能會發生那樣的事，我也不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的內容。」同時強調三人交情依舊。

此外，演藝圈近期「閃兵」風波不斷，許光漢去年8月自行去當兵，並於今年8月退伍，因此被網友大讚是「真男人」。對此他低調表示，「我覺得沒有什麼好比較的，做好自己就好。」談及未來規劃，許光漢則形容自己目前仍像「剛出來」的狀態，心態上仍抱持著社會新鮮人的感覺，會持續向前、多拍作品，也會嘗試一些有趣的新計畫，「到時候大家就會知道了。」

