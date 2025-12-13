金智娟揪鮮肉男團唱金曲 黃偉晉重溫合唱感覺

金智娟（中）搭擋男團U:NUS合作演出。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金智娟昨晚與鮮肉男團U:NUS搭檔，參加北流主辦的「唱 我們的歌 金曲再現演唱會」，她以「姐姐」身分帶領這幾位弟弟唱跳，忍不住笑說：「感謝這幾位大男孩，讓我透過這次合作一秒回到當時的青春年華！」

柏霖（左起）、畢書盡、戴愛玲及黃偉晉在北流開唱。（記者王文麟攝）

昨晚還有戴愛玲、畢書盡、黃偉晉、柏霖等藝人受邀登台，六組歌手分別搭檔共演，祭出「一晚限定」的合唱舞台。金智娟與U:NUS合唱當年紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲《開心女孩》，台下觀眾非常熱烈。

對於跟小鮮肉的合唱，金智娟說：「頓時讓我重回18歲！」高胥崴回應：「從小聽娃娃姐的歌長大，看到本人覺得無比親切，而且合作過程中，姐總是隨時隨地微笑著，跟她相處會不自覺有著開心愉悅的心情。」

黃偉晉這次沒有跟人搭擋，至於是否懷念跟團體合唱的感覺，他表示：「超懷念一起在舞台上合唱的感覺，因為很有安全感。」至於是否會懷念其他人，他聽了先是疑惑，後來笑回：「又不是死了，幹嘛懷念人，我們（指五堅情團員們）還是很常連絡啊。」

