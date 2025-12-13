自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金智娟揪鮮肉男團唱金曲 黃偉晉重溫合唱感覺

金智娟（中）搭擋男團U:NUS合作演出。（記者王文麟攝）金智娟（中）搭擋男團U:NUS合作演出。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金智娟昨晚與鮮肉男團U:NUS搭檔，參加北流主辦的「唱 我們的歌 金曲再現演唱會」，她以「姐姐」身分帶領這幾位弟弟唱跳，忍不住笑說：「感謝這幾位大男孩，讓我透過這次合作一秒回到當時的青春年華！」

柏霖（左起）、畢書盡、戴愛玲及黃偉晉在北流開唱。（記者王文麟攝）柏霖（左起）、畢書盡、戴愛玲及黃偉晉在北流開唱。（記者王文麟攝）

昨晚還有戴愛玲、畢書盡、黃偉晉、柏霖等藝人受邀登台，六組歌手分別搭檔共演，祭出「一晚限定」的合唱舞台。金智娟與U:NUS合唱當年紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲《開心女孩》，台下觀眾非常熱烈。

對於跟小鮮肉的合唱，金智娟說：「頓時讓我重回18歲！」高胥崴回應：「從小聽娃娃姐的歌長大，看到本人覺得無比親切，而且合作過程中，姐總是隨時隨地微笑著，跟她相處會不自覺有著開心愉悅的心情。」

黃偉晉這次沒有跟人搭擋，至於是否懷念跟團體合唱的感覺，他表示：「超懷念一起在舞台上合唱的感覺，因為很有安全感。」至於是否會懷念其他人，他聽了先是疑惑，後來笑回：「又不是死了，幹嘛懷念人，我們（指五堅情團員們）還是很常連絡啊。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中