戴佩妮唱進南台灣 雙生火焰明年閃耀雄蛋

戴佩妮上月以電影《地母》主題曲《布秧》奪下第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道25年的金曲歌后戴佩妮宣布唱進高雄巨蛋，她鬆口這會是「雙生火焰」演唱會的最終站，感性表示：「有生之年若初見或再見一面。滿是感恩。」

金曲歌后戴佩妮宣布明年在高雄巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

創作能量豐沛的戴佩妮上月才以電影《地母》主題曲《布秧》搶下第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，她以細膩歌聲與成熟創作力首奪金馬獎，音樂成就備受肯定。

戴佩妮今年完成小巨蛋演唱會，延續萬人滿場的氣勢，明年3月21日終於要登上高雄巨蛋，是她出道25年來首次在高雄舉辦個唱。

戴佩妮的「雙生火焰」演唱會叫好也叫座，不僅是她音樂敘事的延伸，更奪得國際大獎的關注，拿下倫敦設計獎最高等級鉑金獎，還在有「設計界奧斯卡」之稱的美國繆斯設計獎，同時在「概念設計娛樂類別」及「活動演唱會類別」中，均榮獲最高榮譽的肯定。

首度前進南台灣舉辦大型個唱，戴佩妮表示，台北場結束後收到許多歌迷敲碗南部場的訊息，如今終於能宣布這個好消息。演唱會門票12月17日開賣，購票可洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利商店。

