自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜不再續約民視 最強大週末升堂 明年1月大集合畢業

歐弟（左起）、陳亞蘭、胡瓜主持《週末最強大》今天開播，3人古裝亮相為節目造勢。（記者陳奕全攝）歐弟（左起）、陳亞蘭、胡瓜主持《週末最強大》今天開播，3人古裝亮相為節目造勢。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭與「歐弟」歐漢聲攜手主持華視全新週末節目《週末最強大》今晚正式開播。3人昨以節目中古裝劇單元的復古造型亮相，陳亞蘭霸氣化身「包青天」，記者會現場變身迷你版「開封府」，笑點與氣勢同時拉滿。

節目裡包青天替人升堂辦案，節目外胡瓜也有案情要說明，他首度正面回應與民視的合約風波，坦言已確定不續約，並透露將在明年1月31日錄最後一集《綜藝大集合》。

胡瓜主持《綜藝大集合》24年，培養了大批忠實觀眾、每週守在電視機前等他送幸福，然而胡瓜與民視關係這幾年很不平靜，先爆不續約、又傳出有轉圜空間，胡瓜則說他在9月就先寄出存證信函表明不續約，「當時民視就也祝福，從頭到尾都很尊重我們的決定。」認為雙方合約早已告一段落，不解為何還有多種版本的說法出現。

胡瓜也提到今年1月在華視主持除夕特別節目收視亮眼，華視當下就決定要為他開新節目，也敲定他明年繼續主持除夕特別節目，不過民視又在今年4、5月出手爭取胡瓜除夕的檔期，還搬出《綜藝大集合》的團隊讓他心軟，最後經華視同意後，他才答應民視主持兩個小時的運動會單元。

胡瓜也澄清與白冰冰完全沒有不同台的心結，並強調：「根本沒冰過，何來破冰？」

然而有別於胡瓜斬釘截鐵地說不續約，電視台的態度則相對曖昧，民視提到製作單位大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播，明顯與胡瓜論述不同調。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中