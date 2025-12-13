胡瓜不再續約民視 最強大週末升堂 明年1月大集合畢業

歐弟（左起）、陳亞蘭、胡瓜主持《週末最強大》今天開播，3人古裝亮相為節目造勢。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭與「歐弟」歐漢聲攜手主持華視全新週末節目《週末最強大》今晚正式開播。3人昨以節目中古裝劇單元的復古造型亮相，陳亞蘭霸氣化身「包青天」，記者會現場變身迷你版「開封府」，笑點與氣勢同時拉滿。

節目裡包青天替人升堂辦案，節目外胡瓜也有案情要說明，他首度正面回應與民視的合約風波，坦言已確定不續約，並透露將在明年1月31日錄最後一集《綜藝大集合》。

請繼續往下閱讀...

胡瓜主持《綜藝大集合》24年，培養了大批忠實觀眾、每週守在電視機前等他送幸福，然而胡瓜與民視關係這幾年很不平靜，先爆不續約、又傳出有轉圜空間，胡瓜則說他在9月就先寄出存證信函表明不續約，「當時民視就也祝福，從頭到尾都很尊重我們的決定。」認為雙方合約早已告一段落，不解為何還有多種版本的說法出現。

胡瓜也提到今年1月在華視主持除夕特別節目收視亮眼，華視當下就決定要為他開新節目，也敲定他明年繼續主持除夕特別節目，不過民視又在今年4、5月出手爭取胡瓜除夕的檔期，還搬出《綜藝大集合》的團隊讓他心軟，最後經華視同意後，他才答應民視主持兩個小時的運動會單元。

胡瓜也澄清與白冰冰完全沒有不同台的心結，並強調：「根本沒冰過，何來破冰？」

然而有別於胡瓜斬釘截鐵地說不續約，電視台的態度則相對曖昧，民視提到製作單位大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播，明顯與胡瓜論述不同調。

