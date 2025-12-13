張峰議用音樂重寫人生 感恩顏正國相挺

張峰議舉辦發片記者會，感謝已故藝人顏正國的提攜。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕張峰議「浪子回頭」發行首張專輯，他曾誤入歧途入獄服刑，出獄後四處尋覓機會力拚發片，昨天受訪表示：「我四處投稿自己的作品，都沒人理，最後只有顏正國（國哥）回我訊息！」他們後來漸漸熟識，關係亦師亦友，遺憾的是顏正國在10月因為癌症病逝，讓他至今仍無法接受。

張峰議舉辦新專輯《有故事的人》發片記者會，提到一路上最感謝顏正國的提攜，去年共同朋友告知他顏正國罹癌，態度低調沒有告知身旁親友，當時張峰議氣到打電話給對方，兩人在電話裡頭講到哽咽。

張峰議受訪談到：「他（顏正國）一直不讓我去看他，我要拿東西給他吃，他就說在睡覺，叫我先忙，我以為沒有那麼嚴重。」沒想到短短相隔9個月沒見面，再來就收到顏正國病逝的消息，令人唏噓。

除了感謝顏正國的提攜，對於年少輕狂所做的錯事，張峰議表示只能怪自己，他入獄時摯愛的奶奶離世，遺憾表示：「入獄時知道奶奶身體不好，結果突然交保，出來發現（奶奶）埋掉了，連最後一面都沒看到。」他難過地在奶奶的墓前發誓，表示未來絕對會重新做人。

