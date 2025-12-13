米莉試鏡超少女有感 披上戰袍改變人生

米莉愛考克在《超少女》化身超人的堂姊「超少女」，對於獲選直呼會改變人生。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕DC宇宙新作《超少女》昨公開首支預告，DC工作室執行長詹姆斯岡恩率領飾演「超少女」的澳洲女星米莉愛考克、導演克雷格格里斯佩伊出席線上記者會。米莉回憶試鏡結束後立刻有強烈直覺：「我走出門心裡就冒出一句『X！有了，我真的拿到了！』」

曾於影集《龍族前傳》大放異彩的米莉在片中飾演超少女，已率先於今年推出的《超人》片尾亮相，角色是超人堂姊，但比超人厭世及不在乎，她也形容角色宛如「反英雄」，「電影談的是她如何面對自己的力量」。岡恩則指出，「她不迎合任何人，只遵從自己的規則，因此讓她與眾不同。」

米莉也吐槽當初岡恩僅傳簡訊告知她獲選，但仍直呼不可思議：「這件事會改變我的人生！」讓岡恩忍不住回：「是我當初打給妳沒接耶！」提到穿上戰袍的瞬間，米莉形容感覺非常震撼，也透露拍攝動作戲非常講究、要求精準，拍到身上瘀青已是家常便飯。

導演格里斯佩伊則笑稱米莉「以前一定打過架」，但大讚她抓住角色核心，無論脆弱或強悍都能自然呈現，「彷彿她天生就是超少女」。《超少女》預計2026年6月25日在台上映。

