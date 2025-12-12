胡瓜領軍！「鑽石舞台之夜」重返北流

胡瓜（後排中）與曾心梅（後排左起）、余天、黃西田、康康、李翊君、王彩樺、余祥銓（前排左起）、賴慧如、歐漢聲、翁立友露面宣傳演唱會。（萬星傳播提供）

〔記者陽昕翰、林欣穎／台北報導〕綜藝天王胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會明年重返北流，更力邀余天、「老蕭」蕭敬騰加入演出，他受訪笑說：「真的是看一次少一次，都是國寶級的演出。」余天將與老友黃西田及兒子余祥銓搭擋演出，還打算找前總統蔡英文共襄盛舉，「我來問問看她，反正她現在也沒什麼事啊。」

余天（右）跟兒子余祥銓合體宣傳「鑽石舞台之夜」。（萬星傳播提供）

老蕭義唱相挺 余天喊邀小英 李翊君獻愛不落人後

「鑽石舞台之夜」演唱會明年3月21、22日將在北流舉辦，胡瓜昨天與余天、黃西田、余祥銓、康康、歐漢聲、李翊君、翁立友、曾心梅、賴慧如、王彩樺合體宣傳催票。余天受訪自稱已經「半退休」，「瓜哥打給我，我本來想說開高一點，因為太久沒賺錢了。」後來聽到是公益性質立刻決定打折情義相挺。

至於李亞萍是否登台，余天聽了秒回：「她根本不想上場了，要找她，她會罵人。」余天多年前曾罹攝護腺癌，已經把攝護腺切除，都有定期回診，他也透露身體狀況，因為老花眼及白內障的關係，已經換掉了水晶體。

「鑽石舞台之夜」演唱會延續傳統，把票房收入投入慈善公益，胡瓜非常感謝老蕭情義相挺，誇讚他對於台灣有濃厚的情感，更霸氣宣布要捐出全部的唱酬。

李翊君加入公益演出，愛心不落人後。（萬星傳播提供）

胡瓜也笑說，前陣子去看醫生，遇到李翊君和女兒王敏淳在做義工，直呼她和老公都是很有愛心的人，李翊君聞言開心表示：「希望我們唱的歌，可以回饋給很多銀髮族的好朋友。」

台語歌王翁立友也受邀登台，他剛發行新專輯，還在努力拚當爸，直呼若有好消息會跟大家分享，「一切都像我的新專輯《看天》，以前是《我問天》，現在都是看天。」一切保持平常心。

「鑽石舞台之夜」演唱會台北場明年3月21、22日在北流登場，門票今天在年代售票系統開賣，本次演唱會捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。

