《眾生相》金馬導演來台喊像做夢 大膽邀10年男友裸戰張迪文

導演李駿碩（右）再度帶著張迪文來台宣傳《眾生相》。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕勇奪金馬最佳導演的《眾生相》導演李駿碩昨與入圍最佳新演員的張迪文再度訪台，笑說每次來台都有「走進童話世界」的感覺，「回到香港像回到現實，但來台灣就像做夢」。他說金馬獎座目前放在父母家，因為怕放自家被認出來，爸媽很開心，「還會拿出去給叔叔伯伯們摸一下。」

金馬當晚李駿碩拿獎，張迪文在台下哭成一片，張迪文透露是因為看到彼此信任的人，拿了一個華語電影的大獎，認為自己能成就並參與作品，幫導演做到「得獎」這件事感到很高興，「好像也沒有幾個演員，可以讓導演拿最佳導演。」

大膽邀10年男友裸戰張迪文 謝張阿嬤貼心送暖

張迪文在片中全裸上場呈現各種同志性愛戲，情境來自導演自身經驗，甚至他交往10年的男友也參與演出。張迪文笑稱和導演男友對戲完全不尷尬，「他經驗豐富，而且所有演員都很專業。」李駿碩也幽默回道：「他（男友）跟其他人一樣啦！」

談到家人對於大尺度演出的反應，張迪文坦言剛開始家人非常反對，甚至開拍當天他又再度向家人解釋電影的藝術性，希望不要因此心生芥蒂；直到電影入選柏林影展與金馬獎，他再次詢問家人是否願意觀看，可惜家人仍持婉拒態度，「但他們願意讓我去拍，就已經很支持了。」

導演則認為張迪文的家人其實非常支持，劇組還有一次到他家化妝，被他阿嬤親自開車載去片場。片場故事意外多了家庭溫度。《眾生相》今天在台上映。

