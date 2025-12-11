陳雷新加坡軟Q開唱喊話唱回台灣 吳申梅拚事業暫緩拚子

陳雷相隔18年重返新加坡開唱，計畫唱回台灣。（慕陸國際HiendAsia提供）

吳申梅自立門戶開公司，暫緩生子計畫。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天王陳雷早已升格當阿公，他近來重啟「歡喜就好2025演唱會」，63歲的他寶刀未老，在新加坡演唱會大展招牌「一字馬」，身手矯健證明自己「仍是一條活龍」，預告明年計畫唱回台灣。吳申梅曾經二度入圍台語歌后，她自立門戶成立公司，在香港老公Eric的支持下發片，她坦言仍想衝刺演藝事業，早已經凍卵的她更宣布暫緩「拚子計畫」，要繼續推出新歌傳承台語文化。

吳申梅（左二起）與亮哲、呂俍慧合作新歌MV，媽媽「瑪莉姐」（左）也現身記者會。（記者陳奕全攝）

陳雷非常珍惜每一次站上舞台的機會，他說：「趁這個身體還能唱的時候就多跑幾個城市，也要好好珍惜跟歌迷相處的時光，現在講真的，看一次就少一次。」他向歌神張學友看齊還能在演唱會上劈腿表演一字馬，透露維持「軟Q」身段的秘訣，「就是要天天拉筋做暖身啦，都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨！」

陳雷鬆口台灣開唱計畫，「如果有機會能再第二次攻蛋，當然一定會把握。只要時間及狀況允許，也不一定要去小巨蛋唱歌，北流、高流也都不排斥。」

吳申梅昨天舉辦活動宣傳新歌《外家》，這次在MV中一起合作的亮哲及呂俍慧現身站台，還有最愛的媽媽都沒有缺席。吳申梅透露與老公的愛的結晶已經「誕生」，就是一起合作成立公司。前幾天吳申梅在《超級紅人榜》錄影時遇到恩師陳子鴻，她說：「我跟老師說我自己推出新歌，終於懂他以前的苦心了。」

求好心切的她每次都讓製作預算破表，所幸老公Eric非常支持，除了是公司老闆，還貼心充當她的造型師，每次逛街都會幫她挑衣服，吳申梅笑說：「老公很在意我的服裝，他在香港幫我買了一堆，光是造型服就準備五、六套。」

儘管他們因為遠距離時常分隔兩地，感情絲毫不受影響，吳申梅稱家家有本難念的經，最重要是別把情緒悶在心裡，兩人的共識是要把話講開，「我們忙於各自的事業，可以留給彼此一些空間。」她私下從來都不會查勤，若老公有應酬也不會過問。

